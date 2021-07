Evo Morales: "Macri debe ser investigado y juzgado por su rol en el Golpe en Estado"

El expresidente de Bolivia Evo Morales habló con El Destape Radio sobre el envío de material bélico desde la Argentina hacia Bolivia en 2019 para colaborar con el Golpe de Estado de Jeanine Áñez, que provocó una feroz represión sobre el pueblo boliviano que dejó muertos y decenas de heridos.

En el marco de la denuncia sobre el envío de armas del Gobierno de Mauricio Macri a Bolivia durante el golpe de estado de Jeanine Áñez, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, habló en exclusiva con El Destape Radio y repudió que países sudamericanos ayudaron a un Golpe de Estado con el envío de material bélico como lo hicieron Argentina y Ecuador.

En este marco, Evo Morales hizo referencia a la posible extradición del ex presidente Mauricio Macri para que dé explicaciones ante la Justicia de Bolivia por el envío de armas a la dictadura de Jeanine Áñez: "Macri debe ser investigado y juzgado por su rol en el golpe. Si corresponde extraditarlo lo verá la Justicia. No puede haber más presidentes que apoyen golpes".

El ministro de Justicia, Martín Soria, había informado que Bolivia tiene extradición con Argentina y con España. "Van a requerir la presencia de Macri y sus funcionarios ante la Justicia Boliviana", remarcaba Soria que destacó que "Argentina y Bolivia tienen tratado de extradición. Y Bolivia con España también". "A Macri y sus funcionarios también los pueden juzgar en Bolivia. Por eso están tan nerviosos", indicó.

"Nunca más tiene que haber gobiernos de derecha que participen en golpes de Estado organizados por Estados Unidos". COMPARTIR:

"No se puede entender que haya personajes con esa mentalidad", sostuvo Evo Morales respecto a los presidentes electos democráticamente que colaboraron con el golpe de Estado en Bolivia que desplegó una feroz represión sobre el pueblo que dejó muertos y decenas de heridos.

Evo, que enmarcó este Golpe de Estado en Bolivia en un “Plan Cóndor del siglo XXI”, responsabilizó a Estados Unidos ya que "impone bloqueos y organiza golpes de Estado porque cree que está puesto por Dios". "Nunca más tiene que haber gobiernos de derecha que participen en golpes de Estado organizados por Estados Unidos", remarcó.

En este sentido, el expresidente de Bolivia, admitió que "faltando semanas para las elecciones del 20 de octubre de 2019 ya habían denunciado que venía el golpe" porque "llegaban norteamericanos a Santa Cruz para organizarlo". "Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, me decía que había que tener una propia agencia de inteligencia civil. Ahora me doy cuenta que era importante. Como derrotamos mínimo 3 golpes de Estado en 14 años decíamos que íbamos a derrotar ese nuevo golpe y pensamos que íbamos a derrotar el golpe en 2019 pero se sumó la Policía y se consolidó", sostuvo.

Morales, en tanto, ratificó su denuncia de Golpe de Estado pese a que "la derecha dice que no hubo golpe, que hubo fraude". "Inventaron el fraude para decir que no hubo golpe", agregó.

Evo Morales desmintió comunicación con Macri

Respecto a una posible comunicación con Mauricio Macri, Morales aclaró que nunca existió. "Nunca hablé con Macri en los días del golpe", sostuvo y recordó que con el único presidente argentino que habló telefónicamente fue con Néstor Kirchner de quien tiene mucho reconocimiento. "Cuando nacionalizamos los hidrocarburos las empresas nos decían que no iban a invertir en Bolivia y Néstor nos decía que iba a invertir Argentina", destacó.

Por último, ratificó el envío de armas de Argentina a Bolivia al referirse a la carta de agradecimiento de las Fuerzas Armadas al Gobierno de Macri como prueba de que las usaron". "Macri dice que las mandaron para proteger la embajada, pero entonces ¿por qué las Fuerzas Armadas agradecen el apoyo?".

"Los comandantes de las Fuerzas me habían pedido que les compre balas porque no les alcanzaban. Pero no. Mi trabajo siempre fue por la vida", completó.