En plena campaña de vacunación, en paralelo, la oposición refuerza su campaña contra la vacuna Sputnik V sin ningún argumento sólido. Ahora, una encuesta demostró que un gran porcentaje de votantes de Mauricio Macri no se aplicarían la vacuna contra el coronavirus.

Según la consultora Zuban Córdoba y Asociados, dentro del universo de encuestados, un 49,9% afirmó que se aplicaría la vacuna contra el COVID-19, mientras que el 27% no se aplicaría la dosis. En tanto, el 22% decidió no responder.

Dentro de ese universo de personas que eligieron la opción afirmativa se incluyen el 41% de los votantes de Macri, el líder de Juntos por el Cambio, mientras que está el 62,4% de los votantes del presidente Alberto Fernández. En tanto, el 48% se coresponde a votantes del dirigente de Consenso Federal, Roberto Lavagna.

Dentro del porcentaje de personas que decidieron no vacunarse contra el coronavirus, se encuentra el 36% de votantes del ex presidente Mauricio Macri, mientras que apenas el 19% de los votantes del mandatario del Frente de Todos están en esa opción y el 21% de los votantes de Lavagna. Los macristas tienen el porcentaje más alto de personas que afirman que no piensan vacunarse contra el coronavirus.

Y dentro de la porción de encuestados que eligieron la opción "no sabe, no contesta", el 21% responde a los votantes de Macri, mientras que el 18% es votante del Frente de Todos. En tanto, en esa parte, el 30% son votantes de Lavagna.

La campaña de vacunación sigue su curso. Ya llegaron al país 600 mil dosis de vacuna Sputnik V y se espera la llegada de otra tanda para las próximas semanas. En esta primera etapa, se vacunará a personal de la salud, a personal esencial y a personas de riesgo.

Cristina se vacunó

La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el domingo al mediodía en el Hospital Interzonal General de Agudos 'Presidente Perón' de la localidad de Avellaneda, uno de los centros sanitarios que forman parte de la campaña provincial "Buenos Aires vacunate".

La titular del Senado, de 67 años, recibió la aplicación a las 12:30 por parte del viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el médico sanitarista Nicolás Kreplak, y luego saludó, exhibió la tarjeta de vacunación y se sacó fotos con un grupo de personal de salud que ejerce sus tareas en ese establecimiento. Al llegar a Avellaneda, lugar que se eligió "por facilidades logísticas", la vicepresidenta fue recibida por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, exjefe comunal del distrito (electo en 2011 y reelecto en 2015 y 2019).

Al rato de ser inmunizada con el primer componente de la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya de Rusia, la titular del Senado utilizó su cuenta oficial de Twitter para informar el hecho y al mismo tiempo convocar a sumarse al plan de vacunación. "En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás", tuiteó. Y agregó: "Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia".