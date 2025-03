El escándalo cripto impacta en la imagen de Milei, que suma más rechazos que apoyos

Una economía que no muestra mejorías para el bolsillo de los trabajadores a la que se sumó el escándalo por la criptomoneda $LIBRA en el que aparecen directamente involucrados el presidente Javier Milei y su hermana Karina generaron un deterioro en la base de apoyos del gobierno. En febrero, la evaluación positiva del Gobierno se redujo tres puntos, por lo que los rechazos superaron a las opiniones a favor. También la mirada sobre el futuro de la economía cayó fuerte, aunque se mantiene un pequeño margen de esperanza. El fraude cripto muestra un alto nivel de conocimiento por parte de la gente y afecta la imagen del Ejecutivo. Hoy, una mayoría de los argentinos opina que el gobierno de Milei es autoritario y corrupto. Con todo, más allá de esta caída del último mes, La Libertad Avanza se mantiene al frente en intención de voto seguida por el peronismo, cada vez más cerca.

Los datos surgen en el último trabajo nacional de la consultora Analogías, que en los últimos estudios había mostrado una recuperación en la aprobación del Ejecutivo, con un diferencial positivo. Pero la caída de tres puntos en la aprobación y la suba de 2,5 en el rechazo registrada en febrero revirtió los términos: un 42,5% desaprueba la gestión de Milei y un 40,5% la aprueba. En paralelo, la imagen del propio Milei también cayó tres puntos y cerró febrero con un diferecial neto de dos puntos positivos, esto representa ocho puntos menos que lo presentado en enero. Una caída importante.

Para explicar esta merma hay varios ejes a tener en cuenta: la marcha de la economía, el cariz cada vez más pronunciado que van tomando las medidas del gobierno y el episodio de la criptomoneda. En cuanto a la economía, los respaldos caen y las dudas surgen. Pese a la baja de la inflación del cuestionado índice del Indec que el Gobierno pudo mostrar en la última medición, un mayoritario del 45,8% consideró que no valían la pena los padecimientos por "el ajuste más grande de la historia" para resolver los penas de la economía mientras que un 40,7% respondió que sí. El mes anterior, los porcentajes eran los inversos: un 45,2% creía que valía la pena y un 41,5% que no. Hay una confianza que se deteriora y un 50,8% de los encuestados consideró que la inflación es más alta que lo determinado por el Indec.

Un 50,3% respondió que su situación económica personal y familiar es peor que la de un año atrás. El manejo de la política económica de Milei recibió un 43% de "muy malo" en una escala del 1 al 5. Podría interpretarse que existía un nivel de expectativa que comienza a verse defraudado respecto a las condiciones reales de vida. Y eso que el manejo económico continúa siendo lo mejor ponderado de la gestión libertaria. El trabajo subrayó que "se mantiene el plus de cinco puntos de mejores evaluaciones de la política económica,

respecto del resto de las áreas de gestión" como ciencia, salud, educación y cultura, que ni siquiera son aludidas en los mensajes presidenciales.

Respecto a las características de una gestión que no tiene en agenda cuestiones de educación y cultura, una mayoría del 55,6% no dudo en calificar como "autoritario" al gobierno de Milei, que suele perseguir a través de las redes sociales a todo aquel que manifieste una opinión en contra de su gestión sea político, economista, periodista o cantante pop. También mantiene la costumbre de eludir al Congreso mediante la utilización de decretos y el veto a leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria. Incluso, un 36,2% de los consultados calificó como fascista al gobierno de Milei aunque otro 36% sostuvo que no lo era.

Una gran novedad de este trabajo de Analogías tiene que ver con la corrupción gubernamental. Un 48,7% de los consultados sostuvo que había mucha (36,4%) o bastante (12,3%) corrupción en el gobierno de Javier Milei. “Cuando hace seis meses preguntamos sobre la corrupción en el gobierno, sólo el 40% de los encuestados nos decía que había mucha o bastante y el 44% que había poca o nada. En febrero esos valores fueron 49 y 39%, respectivamente. En otras palabras, se revirtió la valoración de honestidad”, sostuvo Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías. El escándalo cripto $LIBRA, cuyas proyecciones aún no pueden dimensionarse, produjo un daño ya visible en la reputación del oficialismo.

De movida, un 86,5% dijo estar informado de la vinculación de Milei en la criptoestafa que le dejó una ganancia a sus organizadores de entre 100 y 200 millones de dólares, dejando un tendal de damnfificados en Argentina y en el exterior. Un 54,6% consideró que el Presidente efectivamente formó parte de la estafa contra un 30,3% que dijo que no. Pese al esfuerzo de los trolls libertarios, un muy mayoritario 78% opinó que había estado mal o muy mal que Milei difundiera la aparición de $LIBRA que supuestamente serviría para financiar pymes argentinas, algo que rápidamente se comprobó que era falso.

Pero no sólo al Presidente afectó el escándalo sino también a su hermana Karina, señalada como quien cobraba para tener acceso al despacho presidencial y de haberse reunido en numerosas ocasiones con los organizadores de la estafa.