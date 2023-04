Encuestas 2023: las principales propuestas de Milei son rechazadas por la mayoría

El sondeo preguntó sobre la privatización de YPF y de Aerolíneas Argentinas y sobre la portación de armas.

Una encuesta que se conoció este domingo reveló que los principales puntos de la propuesta electoral del diputado y pre candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, son ampliamente rechazadas por el conjunto de la sociedad. El sondeo de Zubán Córdoba también ubicó al Frente de Todos como el espacio con mayor intención de votos, aunque en un escenario de gran fragmentación.

Uno de los puntos importantes que reveló este estudio y que podrían dar indicios del crecimiento de Milei es que la elección de un candidato no implica necesariamente el apoyo a su plataforma política. En este sentido, la encuesta reveló que el crecimiento sostenido en las últimas semanas del libertario no se condice con una aprobación de sus ideas dado que, por ejemplo, del total de personas encuestadas el 61,7 por ciento está en contra de dolarizar la economía. En tanto, solo el 29,2 por ciento está de acuerdo mientras que el 9,1 no sabe.

En el mismo sentido y ante la pregunta por la privatización de Aerolíneas Argentinas, el 66,6 por ciento de los encuestados sostuvo que "no" está de acuerdo, el 25,5 por ciento asintió mientras que el 8 por ciento contestó que "no sabe".

Casi el mismo porcentaje, un 77,3 por ciento, afirmó que no está de acuerdo con la propuesta de legalizar la libre portación de armas. En tanto, el 16,1 por ciento dijo que sí está de acuerdo, y el 6,6 contestó que "no sabe".

Por otro lado, la firma cordobesa apuntó que a pesar de que hay un descontento pronunciado con la clase política, la sociedad argentina sigue esperando que el Estado resuelva sus problemas. Eso se vio reflejado ante la pregunta por cuáles son los valores más importantes en una sociedad. Las repuestas ubicaron al concepto de igualdad social en primer lugar, con el 66,5 por ciento de los avales; mientras que la idea de libertad individual quedó en segundo lugar con el 28,5 por ciento. El 5,3 por ciento respondió que "no sabe".

Zubán Córdoba también midió que el 74,4 por ciento está en desacuerdo con la idea de votar a Milei por un enojo con la política. El 15,8 por ciento sí está de acuerdo y el 8 no sabe. "El enojo es un gran movilizador", analizó la firma cordobesa.

Por último, también midió la gestión de Alberto Fernández y encontró que mantiene sus niveles de negatividad y que la percepción sobre el rumbo del país perforó un piso: solo el 14% cree que el país va en la dirección correcta. Esta encuesta se realizó antes del renunciamiento del Presidente a ir por un segundo mandato.

En ese escenario, de igual modo, el Frente de Todos aparece como espacio con mayor intención de votos al cosechar el 28,5 por ciento, mientras que Juntos por el Cambio se ubicó en segundo lugar con el 23,5 y la fuerza de Milei en tercero con el 18 por ciento.