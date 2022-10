La bomba política de Carrió que sorprendió a Wiñazki: "Un líder"

La líder de la Coalición Cívica hizo una sorpresiva declaración al analizar las elecciones en Brasil. Mirá el video.

Elisa Carrió hizo una sorpresiva declaración al analizar las elecciones en Brasil y compararlo con la situación que se vive en Venezuela y Argentina. En una entrevista con Nicolás Wiñazki en TN, la líder de la Coalición Cívica reivindicó al ex presidente Lula da Silva y dijo que es "un líder importante".

Según Carrió, la diferencia con Cristina es que a ella "no la quieren ni respetan" fuera del país y que su figura política es "un equivalente a Chávez". “Maduro y Cristina son idénticos, pero Lula no. Él se entregó y afrontó. Hubo mucha corrupción en el gobierno del PT, pero es un líder importante”, sostuvo la ex diputada causando sorpresa en Wiñazki.

Asimismo, al analizar las elecciones de Brasil, Carrió indicó que “el que más ganó en términos de gobernaciones importantes fue Bolsonaro”, pero a su vez dijo que se trataba de un “un voto casi imposible”. “Si uno fuera ciudadano brasilero, y tengo que votar entre alguien que gobernó uno de los gobiernos más corruptos, y entre un militar que quiere que la gente se arme y que es como Trump o peor, es un voto imposible", afirmó Carrió.

"El país va a chocar después del mundial"

Por otro lado, Elisa Carrió sostuvo que después del Mundial de Fútbol va a haber un “choque” del país. "Cuando termine el Mundial, la gente se va a dar cuenta de que el país chocó", advirtió la integrante de Juntos por el Cambio.

"Qatar es un gran entretenimiento mundial que les sirve a muchas naciones para hacer desastres adentro. ¿Qué vamos a vivir en la Argentina? Tenemos un presupuesto falso, vamos a una cosecha totalmente disminuida en trigo que es la que nos puede dar dólares en diciembre. La gente va a darse cuenta que de repente, el país chocó. Está chocando de a poco, pero choca definitivamente a partir de diciembre", consideró la ex diputada.

En este sentido, la líder de la Coalición Cívica dijo que tanto ella como su fuerza "están preparadas para el choque" y analizó que "el estado es desesperante y falta para comer". "No te dan los números, y de hecho Cristina está parando tarifas, y aun así el presupuesto es imposible", planteó Carrió.