La predicción de Bernie Sanders que complica a Trump y de la que habla el mundo

En las calles de Estados Unidos se están viviendo momentos muy tensos, a partir de las elecciones presidenciales en las que Donald Trump y Joe Biden pelean por adueñarse del Gobierno Nacional durante los próximos cuatro años. Luego de que el verborrágico magnate saliera a proclamarse triunfador de la votación, en las redes sociales se reflotó una entrevista en la que Bernie Sanders predijo exactamente cuál iba a ser la jugada sucia del Oficialismo.

El senador por el estado de Vermont, que hace unos meses optó por bajarse de la carrera por la presidencia y decidió apoyar a Biden, dialogó con Jimmy Fallon el pasado 24 de octubre en el programa The Tonight Show (NBC). En dicha entrevista lanzó una serie de predicciones de cara a las elecciones que hoy dejó perplejo no sólo al país norteamericano sino también a millones de personas de todo el mundo.

Hay estudios que indican que los republicanos (votantes de Trump) suelen votar más de manera presencial; mientras que los demócratas (votantes de Biden) prefieren hacerlo por correo

En aquella oportunidad, el conductor del programa le hizo una pregunta muy interesante a Sanders: "Aunque la elección es el 3 de noviembre, y se ha dicho que no sabremos los resultados hasta días después, ¿cuándo crees que sabremos los resultados?". Y el hombre de 79 años le indicó: "Jimmy, planteas un punto importante. Y espero que el pueblo estadounidense lo entienda porque esto es algo que me preocupa".

La jugada sucia de Donald Trump que Bernie Sanders predijo en una entrevista del 24 de octubre de 2020:

"Mi opinión es que todos los votos deben contarse. Por razones en las que no tengo tiempo para entrar esta noche, vas a tener una situación, sospecho, en estados como Pennsylvania, Michigan, Wisconsin y otros estados, donde van a estar recibiendo enormes cantidades de boletas por correo. A diferencia de estados como Florida o Vermont, no pueden por malas razones. Para comenzar a procesar esas papeletas hasta que, no sé... el día de las elecciones o quizás cuando cierren las urnas. Eso significa que vas a tener estados con millones de boletas por correos. Aquí está mi preocupación", dejando en claro que los votos por correo son sumamente importantes para Biden.

"Es probable que los primeros votos que se contarán sean los de las personas que vinieron el día de las elecciones, que será republicanos"

"¿Qué muestran las encuestas? Y lo que los estudios han demostrado es que, por la razón que sea, es más probable que los demócratas utilicen boletas por correo. Es más probable que los republicanos entren en las urnas el día de las elecciones. Es probable que los primeros votos que se contarán sean los de las personas que vinieron el día de las elecciones, que será republicanos", añadió Sanders.

"Podría ser que, a las 22 horas de la noche de las elecciones, Trump esté ganando Michigan Pennsylvania, Wisconsin y se suba a la televisión para decir: '¡Gracias a los estadounidenses por reelegirme!'"

Luego de realizar una introducción para explicar que los votos de los republicanos serían contados antes que los de los demócratas, el senador por el estado de Vermont indicó cuál sería la jugada sucia de Trump: "Y aquí está el miedo, y espero que todos lo escuchen bien. No sé qué va a pasar, nadie lo sabe, pero podría ser que, a las 22 horas de la noche de las elecciones, Trump esté ganando en Michigan, Pennsylvania, Wisconsin y se suba a la televisión para decir: '¡Gracias a los estadounidenses por reelegirme! Se acabó, tengan un buen día'".

"Pero luego, al día siguiente y al siguiente, todas esas boletas por correo comienzan a ser contadas y resulta que Biden ganó esos estados. En ese momento, Trump dirá: '¿Ven? Les dije que todo era fraudulento. Les dije que esas papeletas por correo estaban torcidas. No vamos a dejar el cargo'. Esta es una preocupación que tenemos mucha gente y yo. Entonces, los resultados... No sabemos qué sucederá. Por supuesto, quizás se conozcan durante la noche de las elecciones, pero la gente debería estar consciente de esa posibilidad", añadió.

Creer o reventar, gran parte de la advertencia de Sanders se ha cumplido: Trump salió a festejar un triunfo públicamente. De todas formas, todavía restar esperar a que se terminen de contar el resto de los votos, que podrían ser muy significativos para Biden. ¿Cuál será el papel del Oficialismo en caso de que los demócratas den vuelta la elección?