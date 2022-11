Bullrich no para y ahora atacó a Larreta y Macri por felicitar a Lula: "Pónganse una gorra"

La ex ministra de Seguridad criticó a los funcionarios que felicitaron públicamente el triunfo de Lula da Silva en Brasil. "Se pone una gorra que dice CFK 2023", manifestó con preocupación.

La presidenta del PRO Patricia Bullrich profundizó la interna en Juntos por el Cambio y, luego de sus amenazas hacia el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, apuntó contra los funcionarios de su partido que felicitaron a Lula da Silva por ganar las elecciones presidenciales en Brasil. Entre ellos, estuvieron el ex presidente Mauricio Macri y también el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, con quien viene manteniendo fuertes cruces debido a la posible interna en las elecciones del 2023.

Bullrich salió a explicar el por qué de sus violentos dichos hacia Miguel, a quien le dijo: “No me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode”. Según la ex ministra de Seguridad, es necesario "terminar con la hipocresía" y marcó que "Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y el otro día viene y me abraza por atrás".

En este contexto, Bullrich disparó también contra las personas que felicitaron a Lula da Silva luego de su triunfo en Brasil por sobre Jair Bolsonaro. "Tampoco banco la hipocresía de saludar al presidente Lula cuando se pone una gorra que dice CFK 2023", expresó la titular del PRO en diálogo con Radio Mitre y agregó: "Pónganse una gorra que diga Patricia Bullrich 2023 y yo los saludo. Pero ustedes convierten una política de estado en una política partidista y ¿quieren que yo los salude? Yo no quiero ser hipócrita, me molesta el doble discurso".

Lula da Silva con una gorra que dice: "CFK 2023"

Las acusaciones de Bullrich podrían ser dirigidas tanto hacia Macri como Larreta, ya que ambos publicaron un mensaje de felicitación hacía el dirigente del PT luego de conocerse los resultados de las elecciones. "Quiero felicitar al pueblo brasileño por esta jornada democrática y a Lula da Silva por ser electo presidente de Brasil", escribió Macri y Larreta, por su lado, le deseó "muchos éxitos al presidente electo, y espero que en el futuro podamos reconstruir los lazos históricos que nos unen sobre la base del diálogo y el interés mutuo".

En la misma entrevista, la ex funcionaria macrista criticó con dureza la decisión de Lula da Silva de ponerse la gorra en apoyo a la candidatura de Cristina Kirchner en las elecciones presidenciales del año próximo. "No podemos no darnos cuenta la actitud de Lula cuando se pone esa gorra. Es una injerencia brutal en la política argentina que el año que viene tiene elecciones. ¿Yo lo tengo que saludar como si nada y ser hipócrita?", expresó con enojo.