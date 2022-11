Escandaloso | Patricia Bullrich amenazó a un funcionario porteño: "Te voy a romper la cara"

La agresión de la ex ministra de Seguridad quedó registrada en un video. El desencuentro ocurrió durante la presentación del libro de Mauricio Macri en la Feria del Libro.

La titular del PRO Patricia Bullrich amenazó en la cara a un funcionario porteño. La agresión ocurrió durante la presentación del libro "Para qué" del ex presidente Mauricio Macri en la Feria del Libro. En ese encuentro, del que participaron varios funcionarios de Juntos por el Cambio, Bullrich le advirtió al jefe de Gabinete Felipe Miguel que "con ella no se jodía" y que la próxima vez le "rompería la cara". El violento momento quedó grabado en un video que fue difundido.

Las declaraciones de Bullrich se dan en el contexto de una intensa interna con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta por su más que posible candidatura a presidente en 2023. En los últimos días, la ex ministra de Seguridad reconoció que ella ya tenía decidido presentarse como candidata y criticó a Larreta por su indefinición sobre a quien apoyará en la carrera para su sucesión en la ciudad de Buenos Aires. "No sabemos el por qué esa agresividad de Bullrich", dijeron a El Destape fuentes del gobierno porteño cuando se anoticiaron del hecho.

Otra fuente cercana al jefe de gabinete porteño incluso deslizó a El Destape que no descartaban que fueran personas del "bullrichismo" quienes hayan filmado el video. Si bien aclararon que la ex ministra de Seguridad nunca le aclara el motivo por el que lo increpa al funcionario, recordaron la incomodidad por la actitud de Bullrich cuando se discutió el operativo de la Policía de la Ciudad frente al departamento de Cristina. "Nos estaban atacando desde el oficialismo y en el medio sale ella también a atacarnos", resaltaron en off a este medio.

Por su lado, Miguel dio su punto de vista luego de la difusión del video y admitió: “Me sorprendió mucho (la amenaza de Patricia Bullrich)". "Creo que las amenazas y la violencia son siempre inaceptables, mucho más por opinar diferente”, marcó el jefe de Gabinete porteño en diálogo con Radio la Red.

Previo a este cruce, Miguel había mantenido un desencuentro con la titular del PRO, a quien acusó de ser "funcional al kirchnerismo" por las críticas al operativo policial frente a la casa de Cristina Kirchner cuando había manifestantes apoyándola por la Causa Vialidad, a finales de agosto.

En ese entonces, Bullrich había dicho que se trató de una "provocación política" orquestada por la vicepresidenta y consideró que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debió haber mantenido la firmeza contra los manifestantes. "Más allá de las declaraciones desafortunadas de Patricia Bullrich, que me generan mucha desilusión porque el país nos necesita más unidos que nunca, recibimos todo el apoyo de Juntos por el Cambio", dijo Felipe Miguel.