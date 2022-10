Bullrich contra Rodríguez Larreta: "Si prefiere entregar la ciudad, a mí no me parece"

La titular del PRO confirmó que buscará la presidencia y apuntó contra el jefe de Gobierno porteño por no definir la sucesión en su distrito.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, ratificó hoy que ya tiene la "decisión tomada" de postularse como candidata a presidenta para las elecciones de 2023 y apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, por su indefinición sobre a quien apoyará en la carrera para su sucesión en la ciudad de Buenos Aires.

"Si él realmente prefiere, por su candidatura presidencial, entregar la Ciudad, a mí no me parece que sea así", disparó Bullrich esta mañana en declaraciones a Radio Mitre y confirmó su postulación a nivel nacional: "Yo voy a competir, ya tengo la decisión tomada".

La respuesta de Bullrich fue cuando fue consultada sobre la posibilidad de que Rodríguez Larreta elija al radical Martín Lousteau como postulante para que lo suceda en la ciudad. “Es una decisión de él. Si prefiere por su candidatura presidencial entregar la Ciudad, a mí no me parece”, contestó la titular del PRO y afirmó: “Lousteau tiene todo el derecho de ser candidato y de competir, como lo hizo en otras oportunidades, pero nosotros como partido tenemos que tener columnas vertebrales; y para nosotros la Ciudad es una columna vertebral. No es cualquier lugar”.

La ex ministra de Seguridad, por su lado, indicó que se ha "definido que el candidato tiene que ser del PRO" y confirmó que "el que asoma en este momento es Jorge Macri, así que estuvimos el otro día con él, pero lo importante es que el Pro tiene que conservar el distrito como su lugar, su semillero y su lugar de administración”.

Qué dijo Jorge Macri sobre su postulación en CABA

En el mismo sentido de defender la postulación de un dirigente del PRO para la sucesión de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, se expresó hoy Jorge Macri: "Yo soy PRO, voy a defender al PRO y no tengo un problema o enemistad con el radicalismo. Ellos van a competir y plantear sus alternativas, no me parece que la solución sea corrernos de la responsabilidad de defender la Ciudad como fuerza política".

En declaraciones a CNN radio, el funcionario porteño sostuvo que "así como seguro que Gerardo Morales está pensando en ganar Jujuy desde la UCR, o Alfredo Cornejo o Rodolfo Suárez quieren ganar Mendoza desde la UCR, nosotros tenemos que tener un plan como fuerza política dentro de Juntos por el Cambio para que el PRO gane la Ciudad. Es competir y ganar, después vienen las PASO y la gente decide".

Por su lado, Martín Lousteau se mostró ayer en un acto en la ciudad con la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, otra de las posibles candidatas para suceder a Larreta en los comicios del año que viene.