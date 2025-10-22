Sprint final: el peronismo cierra filas y el domingo mostrará una foto de unidad en La Plata

El festejo de Fuerza Patria el 7 de septiembre pasado

A horas de terminarse la última campaña electoral del 2025, en Fuerza Patria cierran filas y mantienen un discurso unificado y unánime. Sin acto de cierre oficial, el gobernador Axel Kicillof estará en cinco distritos las últimas 48 horas de agenda oficial; mientras que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se muestra recorriendo diferentes ciudades y realizando videos informativos sobre el día de los comicios.

Si bien se muestran optimistas, desde el peronismo prefieren culminar la campaña sin mostrarse vencedores. Según pudo averiguar El Destape, Fuerza Patria volvería a ganarle a La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, pero esta vez por una diferencia de entre 7 a 8 puntos. Por estas horas, algunos espacios se concentraron en cómo será el discurso político el mismo domingo, mientras que otros evalúan qué pasará el día después y las respuestas que dé el gobierno libertario. La devaluación y lo que pase en las calles serán los termómetros a partir del 27 de octubre.

Cómo votar con la BUP

Por estos días, los principales dirigentes políticos de las tres patas peronistas - Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y Frente Renovador - hicieron una fuerte campaña de concientización sobre cómo votar con la Boleta Única Papel (BUP). El gobernador fue uno de los primeros en explicar cómo es el voto. Jorge Taiana lo siguió. El lunes por la mañana, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, realizó un simulacro de la votación durante la conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Carlos Bianco haciendo un simulacro de votación

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, muy activa en redes sociales, realizó varios videos explicando cómo votar a Fuerza Patria. Lo mismo hizo Sergio Massa. “El 26 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires, fuerte y al medio. Buscá la bandera de Argentina y votá a Fuerza Patria para frenar a Milei”, escribió en sus redes sociales. Además dio un guiño a Kicillof, ya que durante el video hizo alusión al puesto en que está el peronismo, séptimo, y recordó que “el 7 de septiembre (día de las elecciones desdobladas) empezamos a ponerle un freno a Milei”.

Desde el massismo remarcaron que, aunque no sea candidato, “está trabajando activamente por la unidad del peronismo”. “Cada voto cuenta y puede transformar la realidad, porque el Congreso tiene la responsabilidad de ponerle un freno a Milei”, explicaron desde su espacio.

Búnker en La Plata y actividades en 5 localidades

Este miércoles, el Gobernador hará base en la cuarta sección electoral: Carlos Tejedor y General Pinto. Junto a la intendenta local, María Celia Gianini, recorrerán el Parque Lineal y las obras de 35 viviendas que se están construyendo en terrenos cedidos por la Provincia. También visitarán la Casa de la Provincia, que tiene un avance físico del 78%, y estará inaugurada en diciembre de este año. También recorrerán el loteo urbanístico del barrio Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de Carlos Tejedor.

Finalmente, visitarán el Centro Universitario Programa Puentes, y un Centro de Jubilados y Pensionados y en donde se reunirán con jubilados, docentes, estudiantes y vecinos. Por la tarde estará en General Pinto y, junto el intendente interno, Fernando Rodríguez, visitarán otro Centro de Jubilados y Pensionados "Valerio Caraballo". Y además participarán de una merienda en el Taller Protegido de Producción (TPP).

El último día de campaña, los tres espacios de Fuerza Patria realizarán pequeños actos en distintos puntos del país. Estarán acompañados de los principales dirigentes de cada espacio. Así, el mandatario estará de recorrida por el conurbano. En Almirante Brown, y junto al intendente Mariano Cascallares, inaugurarán la sede de la obra social del sindicato de televisión, SATSAID. Más tarde cerrarán el ciclo de capacitación de fiscales local.

Axel Kicillof también tendrá actividades Berazategui, más específicamente en la escuela policial “Juan Vucetich”. La última actividad será a las 17 horas en San Martin, distrito de Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura provincial.

El domingo 26 de octubre, Fuerza Patria repetirá bunker para esperar los resultados y mostrar una foto de unidad y con todos los espacios. Desde las 18 horas los y las dirigentas se concentrarán en el hotel Brizzo, en pleno centro de la ciudad de La Plata. El espacio es el mismo que el 7 de septiembre, día en que se llevaron adelante las elecciones bonaerenses.