Semana clave para el acuerdo entre libertarios y Juntos por Entre Ríos

Comienza una semana clave en la previa del cierre de alianzas en Entre Ríos. La Libertad Avanza y Juntos por Entre Ríos (PRO-UCR y otros aliados) deberán definir las bases de lo que, casi con seguridad, será un acuerdo electoral que irá con una lista unificada a las elecciones de octubre. Si bien resta una paso formal dentro del radicalismo, el espacio de Javier Milei da por descontado que el oficialismo provincial buscará un paraguas conjunto, a la vez que el gobernador Rogelio Frigerio trabaja en las sombras para sellar un frente que dejé conformes a todos. El calendario es muy apretado y en pocas semanas quedará todo definido

La Libertad Avanza, con partido oficializado en la Justicia Electoral, ya dio una demostración de fuerza el fin de semana. En Paraná, reunió a unos mil afiliados y simpatizantes, en un acto donde se aguardaba la presencia de Karina Milei y Martín Menem, que a última hora confirmaron que no iban a estar. En el evento se mostraron Roque Fleitas, diputado provincial y presidente de LLA Entre Ríos; el diputado nacional Beltrán Benedit y el referente de Paraná, Andrés Laumann. Además, participó Joaquín Benegas Lynch, hermano del diputado nacional Bertie Benegas Lynch e hijo de Alberto Benegas Lynch, uno de los referentes del Presidente. El productor agropecuario de La Paz, de familia ultraconservadora, es señalado por algunos como el elegido por El Jefe para encabezar una de las listas, aunque oficialmente no se habló de nombres para las nóminas.

En el acto libertario no escatimaron en elogios a la figura del actual jefe de Estado. Lo tildaron de San Martín y Belgrano, ponderaron su motosierra y se encargaron de cargar contra "la casta", aunque nunca terminan bien de definir qué es. Se trabajó sobre la base de la unidad, luego de internas en caso muy violentas, y se apuntó al kirchnerismo como el gran enemigo. No hubo palos para el gobierno provincial ni para el radicalismo, solo para el peronismo.

Por el lado de la UCR se viven jornadas intensas. Por lo pronto, en la interna prevista para el 11 de agosto hay dos listas anotadas. En una se inscribe el oficialismo partidario, con Atilio Benedetti a la cabeza. El dirigente que conduce los hilos del centenario espacio hace dos décadas, es candidato a senador nacional. Por el lado de los diputados va Darío Schneider, actual ministro de Planeamiento de la provincia. En las últimas horas reunieron tropa en Paraná y llamaron a "actuar con responsabilidad". En esa corriente interna, que en su momento fue clave para la conformación de Juntos por el Cambio a nivel nacional en Gualeguaychú en 2015, creen que más allá de las diferencias con los libertarios, debe primar la institucionalidad. Saben que posiblemente el espacio pierda bancas -pone tres en juego y en caso de una victoria obtendrá tal vez una- pero son conscientes de que unos y otros se disputan el mismo electorado.

Por otro lado, la UCR Activa, con el abogado Rubén Paglioto a la cabeza, quiere dar el debate interno. "No tenemos nada que ver con Milei", le aseguró a El Destape en confianza una dirigente del espacio. Son partidarios de que es preferible romperse que doblarse, aunque saben que corren en desventaja. El poroteo no les da, aunque prometen dar batalla en el congreso partidario que se concretará el sábado en Villaguay. Un cónclave en esa misma ciudad hace pocos días ya dio una muestra representativa de lo que se puede aguardar el finde próximo: por amplia mayoría (178 a 77) se resolvieron cuestiones netamente administrativas y se pateó el debate LLA si-LLA no para inicios de agosto. Con ese termómetro, los díscolos ya tienen una idea de que van en minoría a expresar su rechazo a la ultraderecha.

Hay dos listas anotadas para la interna de la UCR prevista para el 11 de agosto.

Mientras libertarios sacan músculo y radicales dirimen diferencias, Rogelio Frigerio trabaja para que el frente se selle a la brevedad. Fuentes cercanas al mandatario le indicaron a El Destape que no hay posibilidades de que no haya entendimiento. "El electorado es el mismo, es kirchnerismo si o kirchnerismo no", manifestaron. Algunas primeras líneas ya salieron a fogonear acuerdo, como el ministro de Gobierno y mano derecha del titular del Ejecutivo, Manuel Troncoso.

El gobernador no habla de los comicios, pero naturalmente está pendiente, porque no puede perder y sin alianza podría quedar tercero y sería un papelón. Esperó que se confirme la coalición de radicales y libertarios en Mendoza para tener un prototipo y ahora buscará delinear una lista que deje conformes a todos. No será fácil: tendrá que sentarse a la mesa con Karina Milei -que pedirá seguramente una cabeza de lista- en medio de la puja con más recursos con la Nación; a la vez deberá poner un nombre propio naturalmente, una espada que le responda en el Congreso; y como si fuera poco dejar conforme al radicalismo, principal columna vertebral del frente que conduce en la provincia. Una empresa nada sencilla, en una elección que no puede perder. ¿Nombres? Por ahora hermetismo absoluto, pero suenan dos: Mauricio Colello, actual secretario General de la Gobernación; y Néstor Roncaglia, que podría ser una solución porque es cercano a Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad del gobierno nacional. Alfredo De Angeli, que quiere ir por un tercer mandato en el Senado, parece descartado.

El reloj de arena ya se dio vuelta y cada minuto cuenta. En pocos días habrá una serie de instancias que serán clave para el futuro del armado electoral en la provincia. Con las urnas a la vuelta de la esquina, podría sellarse un acuerdo que hasta hace meses parecía improbable, pero que ahora está más cerca de lo pensado.