Nuevo gesto de unidad: lo que viene después de la foto entre el PRO y la LLA

Como anticipó El Destape, las negociaciones entre el PRO bonaerense y La Libertad Avanza entraron en el mes de definiciones. A 33 días del cierre de alianzas en Buenos Aires, de sostenerse la instancia de las PASO, los referentes de ambos espacios volvieron a mostrar señales de voluntad de trabajar en unidad para intentar ganarle al peronismo en ese distrito.

La foto, de la que participaron Karina Milei (encargada de difundirla), Lule Menem, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, fue la coronación de una semana de muchos otros encuentros. Todos tendientes a acercar posiciones y lograr concretar un acuerdo electoral.

De momento, la foto no significa el cierre del pacto sino la voluntad de trabajar en conjunto. “Concretamente no hay nada. Pura foto. Puras palabras”, se dijo desde el entorno de Mauricio Macri, presidente del PRO nacional quien, aseguran, estaba al tanto del encuentro. “No son reuniones de agenda personal. Están ahí, encabezados por Ritondo”, presidente del PRO bonaerense, se explicó cerca del ex jefe de Estado para confirmar el conocimiento de la reunión y su aval por parte de la conducción nacional.

Quienes mantienen una mirada crítica respecto del personalismo de Mauricio y apoyan un acuerdo en la provincia, aseguran que, salvo una catástrofe, no hay marcha atrás. Por esa inevitabilidad, Macri habría empezado a mostrarse abierto al pacto. Por poner un ejemplo práctico: si vos le pedís a tu perro que se siente, pero te mira y no hace nada, pasás a solicitarle que se quede parado solo para mostrar que te hace caso. En este escenario, según esa visión, Mauricio ya no puede evitar los movimientos bonaerenses y, por lo tanto, se suma a su modo.

Lo cierto es que, desde el entorno del jefe del PRO, aseguran que siempre hubo predisposición a un acuerdo a nivel nacional, compartida por el propio Javier Milei, pero destrozada por La Libertad Avanza al declararle la guerra a los amarillos en CABA. Se repite que lo que dice en público también es lo que comenta en privado, como para dejar en claro que siempre pensó igual. Mauricio sabe que la única forma de pensar en una victoria en Buenos Aires es en unidad con La Libertad Avanza.

Por ahora, los bonaerenses ven, sin embargo, una mayor propensión a acuerdos con dirigentes que entre sellos partidarios. Más adelante, una vez concretado el acuerdo macro, llegará el momento de afrontar otros desafíos, como el armado de listas.

El cronograma ya corre

Según el cronograma bonaerense, las PASO se harán el 13 de julio, por lo que las alianzas deberán presentarse el 14 de mayo – cuatro días antes de las elecciones porteñas – y las listas locales (legisladores y concejales) el 24 de ese mismo mes. El 7 de agosto llegará el momento de cerrar coaliciones nacionales y el 17 de ese mismo mes la de candidatos. Todo muy superpuesto.

El desdoblamiento decretado por Axel Kicillof puede transformarse en una buena noticia para los ex Juntos por el Cambio. Ante la debilidad territorial de La Libertad Avanza, el macrismo y el radicalismo se fortalecen. De este modo, incluso se puede pensar hasta en un acercamiento del sector de la UCR referenciado en Maximiliano Abad.

Esta fortaleza, sin embargo, puede traer aparejado un problemón. Al necesitar del PRO para llenar listas bonaerenses, los libertarios podrían ser generosos y entregar varios lugares en esas boletas para, luego, dejarlos con muy poco en la papeleta nacional. Pero para el momento del poroteo todavía falta.