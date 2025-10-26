Macri teme a la reacción del mercado por la elección: "Esperemos que se calme"

Mauricio Macri compartió sus expectativas de las elecciones legislativas 2025.

El expresidente Mauricio Macri voto este mediodía en Palermo y tras emitir su sufragio compartió sus expectativas sobre el impacto que tendrá el resultado de las elecciones legislativas 2025 el lunes. "Espero una elección pareja, que el mercado se calme y nos dé una oportunidad de que el Gobierno plantea cambios en serio en la dirección de mayor gobernabilidad y mayor capacidad de gestión".

"Es lo que todos creemos que reforzaría los esfuerzos enormes que hizo el gobierno de Milei para sacar a Argentina de la crisis que había dejado el populismo irresponsable"; agregó el exmandatario ante la prensa.

Consultado sobre si se siente valorado por la gestión libertaria, Macri planteó que lo "importante es tratar de ponerle sentido común a todas las cosas que están pasando". "Espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera. Que refuerce su equipo, que refuerce la gobernabilidad para que haya estabilidad y podamos crecer", añadió en la puerta del colegio Lenguas Vivas.

En cuanto a los posibles aportes del PRO al nuevo gabinete de Milei, el expresidente afirmó que hasta el momento no hablaron de ministros, pero remarcó que está dispuesto a hablar estructuralmente de cómo se puede ayudar a generar gobernabilidad y aportar al cambio".

En tanto, sobre una posible llama del presidente poselecciones, subrayó: "Él sabe mi número, si necesita algo me va a llamar. No espero nada"

Macri llamó a la ciudadanía a participar de las elecciones

"Cada elección es importante. Más allá de que algunos no tengan tanto entusiasmo, es un buen momento para volver a renovar la esperanza. Siempre hay que venir a votar, participar, acercarse y expresar su voto", sostuvo Macri tras emitir su voto.

Y consultado sobre las importancias de estas elecciones, el fundador del PRO respondió: "El voto tiene que estar pensado en si hay que ir hacia el cambio o volver hacia atrás. Es más o menos lo que se define".