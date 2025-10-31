Lousteau se quedó con su banca en Diputados y repudió a LLA: "Campaña de desinformación"

Tras el recuento de votos de la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de este domingo, Martín Lousteau comunicó que la Cámara Nacional Electoral ratificó que obtuvo una banca para la Cámara de Diputados. Así las cosas, el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) se quedó con el escaño que ambicionaba La Libertad Avanza (LLA).

"Se acaba de cerrar el escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires y, como lo marcó el provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional", comenzó el primer candidato por Ciudadanos Unidos en la capital nacional. Según afirmó, subió su espacio "1294 votos" en el recuento definitivo. "Y a LLA le faltaron 8688 votos para poder sumar un diputado más", sugirió el senador saliente, para luego denunciar que el oficialismo nacional puso en duda la obtención de su banca en la Cámara baja.

"Durante estos cinco días hemos tenido que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo cuándo no era así", protestó. En ese contexto, Lousteau afirmó que "una vez, se comprueba que los escrutinios provisorios son consistentes con los definitivos y que no hay riesgo de fraude ni de manipulaciones".

"Decidimos esperar el recuento definitivo en silencio, sin responder ninguna de las mentiras porque creemos en las instituciones y porque sabíamos cuál era el resultado gracias al trabajo de nuestros fiscales", señaló. Finalmente, el senador nacional agradeció a quienes "apoyaron con su voto" a Ciudadanos Unidos, como también a los militantes y a los fiscales. "A partir de diciembre voy a trabajar en la Cámara de Diputados para honrar la confianza que depositaron en nosotros", cerró.

En definitiva, Lousteau obtuvo 99.034 votos, cuando en el escrutinio provisorio aparecía con 85.161. Ciudadanos Unidos (nombre de Provincias Unidas en la Ciudad) consiguió el escaño de radical, quedando en cuarto lugar, detrás de LLA, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores ().

Por la Ciudad de Buenos Aires, LLA obtuvo siete bancas (Alejandro Fargosi,Patricia Noemí Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis, Antonela Giampieri y Andrés Leone), Fuerza Patria cuatro (Itai Hagman, Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora) y el FIT una (Myriam Bregman).

En la categoría senadores, LLA obtuvo dos bancas (Patricia Bullrich y Agustín Monteverde) y Fuerza Patria la restante (Mariano Recalde). Ciudadanos Unidos, que llevó como candidata a Graciela Ocaña, quedó en cuarto detrás del FIT.