La última encuesta en PBA: en qué secciones ganan Fuerza Patria y La Libertad Avanza

Una nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires reveló cuáles secciones lidera Fuerza Patria y La Libertad Avanza en el territorio bonaerense a un mes de las elecciones legislativas del 7 de septiembre. El estudio también mostró un alto porcentaje de indecisos. Los bonaerenses elegirán 46 diputados provinciales, 23 senadores y concejales en los 135 municipios.

La consultora Rubikon Intel realizó una encuesta entre el 30 de julio y el 2 de agosto en la provincia de Buenos Aires, en el marco de las elecciones provinciales. El relevamiento abarcó las ocho secciones electorales del distrito y tomó 10.370 casos.

El resultado de las elecciones en Buenos Aires, entre LLA vs Fuerza Patria

Rubikon Intel midió la intención de voto de los espacios que competirán en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y estimó el voto probable al que pueden aspirar hoy (el "techo electoral"). Allí, La Libertad Avanza se impone con el 31%, contra el 23% de Fuerza Patria. Si se mide por voto probable, LLA podría llegar hasta el 37% de "voto probable" contra el 27,5% del frente que aglutina a todo el peronismo. Cerca del 18% de los encuestados está indeciso a menos de un mes de los comicios.

Fuerza Patria vs. La Libertad Avanza: quién gana en cada sección electoral

Según los resultados, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la mayor intención de voto en siete de las ocho secciones electorales, mientras que Fuerza Patria se impuso en una. El estudio también registró un nivel elevado de indecisos, que ronda el 20% en la mayoría de las regiones y alcanza el 28,6% en la Séptima Sección.

En la Primera Sección, compuesta por municipios del noroeste del conurbano bonaerense, LLA alcanzó el 36,6% de intención de voto. Fuerza Patria obtuvo el 21,6%, el Frente de Izquierda el 3,7% y Somos Buenos Aires el 2,9%. Los indecisos fueron el 17,9%, el voto en blanco el 9,2% y la opción “otros” el 8,1%.

En la Tercera Sección, integrada por municipios del sur del conurbano, Fuerza Patria registró el 26,6% de intención de voto, seguida por LLA con el 22,6%. El Frente de Izquierda obtuvo el 7,2% y Nuevos Aires el 5,8%. Los indecisos fueron el 17,7% y el voto en blanco el 11,9%.

En la Quinta Sección, que incluye municipios como Mar del Plata, Chascomús y Tandil, LLA obtuvo el 43,8% y Fuerza Patria el 20,3%. El Frente de Izquierda alcanzó el 2,8%, Nuevos Aires el 2,4% y Somos Buenos Aires el 1,7%. Los indecisos fueron el 13%.

En la Segunda Sección, que abarca municipios como Pergamino y San Nicolás, LLA registró el 31,6% y Fuerza Patria el 20,3%. La coalición Hechos obtuvo el 10,5%. Los indecisos fueron el 23,5%.

En la Cuarta Sección, conformada por municipios como Chivilcoy y Pehuajó, LLA alcanzó el 21,6%, Fuerza Patria el 18,1% y Somos Buenos Aires el 10,7%. Los indecisos fueron el 25,6%.

En la Sexta Sección, que incluye Bahía Blanca y Monte Hermoso, LLA obtuvo el 36,8%, Fuerza Patria el 18,7% y Somos Buenos Aires el 7,7%. Los indecisos fueron el 18,9%.

En la Séptima Sección, LLA registró el 26%, Fuerza Patria el 17,2%, Somos Buenos Aires el 5,7% y el Frente de Izquierda el 4,8%. Los indecisos alcanzaron el 28,6%.

En la Octava Sección, correspondiente a La Plata, LLA obtuvo el 30,1% y Fuerza Patria el 24,4%. Los indecisos fueron el 16,7%.

El estudio de Rubikon Intel muestra que LLA lidera en intención de voto en siete secciones electorales, mientras que Fuerza Patria lo hace en una. En todas las regiones se registró un porcentaje significativo de indecisos.

