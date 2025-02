La UCR se planta como alternativa en CABA

En las calles porteñas irrumpió una leyenda: “Lousteau 2025”. El senador y presidente del partido radical a nivel nacional tiene que renovar su banca este año, pero la aparición de las pintadas va más allá del mero nombre. Apunta a mostrar una UCR activa en este año electoral. El radicalismo pondrá en juego tres de ocho bancas en la Legislatura capitalina y, a nivel nacional por el distrito porteño, las de Martín Tetaz y Carla Carrizo, dos sillas en la Cámara de Diputados y la de Martín Lousteau en el Senado.

Los tres ingresaron al Congreso de la mano del mismo armado que hoy conduce el presidente del partido, aunque Tetaz aparece más lejano a sus posiciones habiéndose quedado en el bloque de la UCR, sin migrar a Democracia para Siempre. Él se ubica dentro de una posición republicana liberal, la tercera posición en el debate por la relación con Javier Milei.

En la Ciudad, la UCR, ya hace un par de años, logró un pacto de unidad entre los distintos sectores y esta iniciativa para mostrar un espacio político activo, presente y dispuesto a dar la discusión político electoral encontró a todos en el mismo lugar. A diferencia de otros distritos, como el de Buenos Aires donde hasta se judicializó la interna, en la CABA se descarta que cualquier decisión que se tome va a ser con la totalidad del radicalismo adentro, sin divisiones.

Por ahora, el “plan A” es avanzar en una propuesta electoral que incluya a los socios que conforman el interbloque en la Legislatura porteña junto a la UCR, como el socialismo y Confianza Pública. De todos modos, si bien no están avanzadas las tratativas para lograr ampliar la alianza y reeditar Juntos por el Cambio, no están cerradas las puertas a que eso ocurra.

La UCR tiene una definición muy clara: el partido “no va a estar donde esté LLA”. Si el macrismo termina pactando con los violeta, no habrá forma de pensar en un acercamiento. Hasta ahora, la posición del PRO es bastante confusa y florecen interpretaciones para ambas resoluciones: una ruptura con el gobierno nacional o una coalición con ellos. Sin olvidar que Mauricio Macri tiene pésima relación con Martín Lousteau.

La UCR apunta, desde sus candidatos, que sus “ideas sean reflejadas en una Ciudad más equitativa y justa”, explicó Francisco Loupias, legislador radical. Dentro de los ejes innegociables para el partido están la educación y salud pública, además de la seguridad. “Son temas que ni la Libertad Avanza ni el kirchnerismo buscaron solucionar, todo lo contrario”, sostuvo el dirigente en declaraciones a Noticias Urbanas.

El año electoral

El 2025 será muy particular para la CABA. Allí se disputarán mucho más que bancas en la Legislatura, transformando el distrito en una muestra de lo que será la batalla del 2027 a nivel nacional, con un feroz enfrentamiento porteño para intentar darle un golpe final a los Macri. Desde la UCR tienen la intención de avanzar con la conformación de un espacio político que represente la agenda del partido respetando los límites del espacio, que son el mileísmo y el kirchnerismo. Hacia el resto de las fuerzas políticas, las puertas están abiertas. Con la misión de fortalecerse, planean llevar a los mejores candidatos que puedan representar de la mejor manera posible a la ciudadanía, no solamente Martín Lousteau.

En la última semana de enero, Federico González & Asociados midió la imagen de distintos dirigentes porteños y sus posibles alianzas políticas. Lousteau, y con él la UCR, fue ubicado dentro de un gran frente de centro conformado también por el larretismo, la Coalición Cívica y el liberalismo de Ricardo López Murphy. Para la categoría de senador, el jefe del partido centenario apareció como el mejor posicionado dentro de ese grupo que, en competencia con UP, el PRO y LLA quedaría en un cuarto y competitivo lugar. Posición que también ocuparía para las categorías de Diputados y legisladores.

“La identidad del partido es algo a lo que no vamos a renunciar. El radicalismo quiere seguir representando al votante que está descontento con el pasado y con el presente”, dijo Loupias. No pactar con sectores que no comparten los ideales de la UCR tiene que ver con esta idea de no abandonar las raíces partidarias y mantenerse firmes para pensar en la competencia 2027.