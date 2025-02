Objetivo CABA: casi descartado el 2025, el bullrichismo apunta al 2027

En medio del desfile de funcionarios de primera línea para intentar salvar a Javier Milei por sus dichos homofóbicos, Patricia Bullrich descartó una candidatura para este año. Al menos si de gustos personales se tratara, porque, como viene contando El Destape hace meses, no está interesada en pasar del Poder Ejecutivo al Legislativo. El objetivo, todavía verde, sin fecha pero claro, es el 2027.

“No me gustaría ser candidata. Estoy en un lugar, cumpliendo una función, y preferiría no ir al Senado”, dijo la ministra de Seguridad Nacional en LN+. A ella le interesa la gestión, el poder mostrarle a la sociedad resultados concretos. Pero, además, disfruta de la cercanía que un cargo ejecutivo le otorga con el presidente y la mesa chica. Pasar al parlamento sería diluirse entre otros 71 senadores más. Si bien en la Cámara Alta podría destacarse considerablemente frente a una banca en Diputados, por una cuestión numérica, no es lo que le quita el sueño.

“Acá hay un director técnico que dirá quién va a qué lugar“, aclaró la funcionaria que, de este modo, no descartó estar en una boleta si el presidente y su hermana se lo piden. En el bullrichismo están confiados en que Patricia, de presentarse, arrasaría en las elecciones porteñas. Según la última encuesta de Federico González y Asociados, la funcionaria, para la categoría de senadores, es la mejor posicionada dentro del universo libertario.

Qué dicen las encuestas y qué quiere Bullrich

El estudio realizado en la última semana de enero, en base a 1600 casos de la Ciudad de Buenos Aires, ubica a la ministra con una intención de voto del 11,1%. Ese porcentaje, sumado a los cosechados por otros potenciales candidatos libertarios como Manuel Adorni, Karina Milei y Martín Menem le darían al gobierno el 29,5% de los sufragios, suficiente para pensar en un primer lugar.

En segundo lugar quedaría Unión por la Patria, con Leandro Santoro, cuya imagen positiva es reconocida por distintos sectores de la política. Luego, el PRO en una eventual elección separada de LLA y, finalmente, el sector que apostaría por el centro, con la UCR, el larretismo, la Coalición Cívica y otros aliados. Todo este último pelotón, incluido el macrismo, está en formación y todavía hay chances de que se formen algunos acuerdos políticos, muchos de los cuales dependerán de lo que hagan los amarillos en su relación con los violetas.

“No tengo nada que decir porque no quiero arruinar las cosas importantes para la sociedad y porque no es una decisión que voy a tomar yo, es colectiva”, dijo Bullrich sobre una posible alianza entre libertarios y macristas. Mauricio tiene un problema: no se lleva bien ni con Horacio Rodríguez Larreta ni con Elisa Carrió ni con Martín Lousteau, nombres que sonaron como posibles nuevos aliados para intentar consolidar su supervivencia. Por eso, según planteó un dirigente radical, si imaginamos cinco escenarios posibles, en cuatro y medio el PRO termina acordando con LLA y, por lo tanto, la UCR en unidad irá por otro lado, tal vez en el marco de esta alianza de centro. La existencia o no de las PASO en la CABA será clave para terminar de definir estas cuestiones.

El equipo de Bullrich quiere que la ministra sea candidata en 2027 para arrebatarle la Ciudad a los Macri y darle un golpe mortal al ex presidente. Por eso, la funcionaria va a empezar a caminar la CABA, aunque aún sin fecha de largada.

En la Ciudad, están convencidos de que Jorge Macri la va a pasar mal durante la campaña, producto de la deficiente gestión y el crecimiento libertario. El jefe de Gobierno encaró un año de mucho anuncio presupuestario en materias sensibles para los porteños como educación, la semana pasada, y este martes en la salud. Según el estudio de Federico González, este último ítem es el que más preocupa a los capitalinos mientras que la enseñanza está en quinto lugar.

La seguridad es otro de los grandes problemas de la CABA, y la fuga de varias decenas de presos no colaboró. Los patrulleros estaban prácticamente parados, y desde la salida de Diego Kravetz se intentó reactivar su circulación, pasando de 25 mil kilómetros diarios a 110 mil con la intención de fomentar la disuasión y promover la prevención. Otro de los grandes objetivos será mejorar la disposición de policías, distribuidos de una manera más eficiente, en movimiento y no estáticos en esquinas y que tengan un vínculo con la sociedad, que charlen con los comerciantes y construyan un nexo ciudadano. No será lo único, también se revisarán las cámaras para analizar si requieren modificación de locaciones dado que fueron colocadas hace casi una década.