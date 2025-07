La UCR bonaerense le puso un freno a Schiaretti y negó la incorporación de Othacehé

Tras el anuncio de la incorporación del ex intendente de Merlo, Raúl Othacehé, al frente Somos Buenos Aires, desde la UCR bonaerense negaron el ingreso del dirigente peronista lanzado por ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Afirmaron que no existen nuevas incorporaciones en el frente electoral que lidera junto a otras fuerzas políticas.

“Ante versiones que circulan en medios de comunicación, la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires informa que no ha sido notificada ni participó en ninguna instancia de discusión formal respecto de posibles incorporaciones al frente Somos Buenos Aires”, apuntó el partido a través de un comunicado en el que no nombraron a Othacehé.

En este marco, enfatizaron que “cualquier ampliación del espacio debe ser evaluada y aprobada por la mesa de conducción del frente, ámbito en el que se encuentran representadas todas las fuerzas políticas que lo integramos”. Entre las fuerzas que integran este frente se encuentran Hacemos por Nuestro País (Juan Schiaretti), la Coalición Cívica, Partido del Diálogo (Emilio Monzó), Para Adelante (Facundo Manes), GEN (Margarita Stolbizer), Partido Socialista y partidos vecinales.

“Respetar esos acuerdos no solo fortalece el presente de Somos Buenos Aires, sino que asegura su proyección hacia el futuro. La UCR ratifica su compromiso con ese camino y la voluntad de seguir trabajando junto a los demás integrantes, para consolidar una alternativa política amplia, sólida y profundamente democrática para la provincia de Buenos Aires”, cerraron el comunicado firmado por Miguel Fernández y Pablo Domenichini.

Según hizo público el hijo del ex intedente, el actual concejal de Merlo Pablo Othacehé, Juan Schiaretti y Julio Zamora (intendente de Tigre) integraron al exintendente de ese municipio a Somos Buenos Aires. “Un espacio peronista, amplio, plural, serio y con vocación de gestión”, expresó para presentar su integración y amplió: “Hoy damos un paso importante: con mucho trabajo, compromiso y visión, hemos contribuido a conformar una construcción colectiva que representa lo mejor del peronismo productivo y moderno.”⁣

Así quedaron los frentes electorales en la provincia de Buenos Aires

El miércoles 9 de julio venció el plazo de presentación de alianzas de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires del domingo 7 de septiembre en el que el peronismo logró la unidad, con una lista que llevará el nombre de Fuerza Patria, mientras que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO sellaron su acuerdo provincial. Además, los radicales avanzaron en un gran frente centrista con otros partidos que supieron integrar Juntos por el Cambio -sin el PRO- y hasta peronistas disidentes; por su parte, la izquierda quedó dividida entre el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), en el que confluyen varios partidos, y otros partidos que fueron por fuera, como el Nuevo MAS y Política Obrera.