Kicillof se diferencia de Milei: “En la Provincia no entra la motosierra”

Camino a las elecciones del próximo 7 de septiembre, Axel Kicillof comenzó con la campaña electoral y lo hizo desde Almirante Brown, distrito de la tercera sección electoral que gobierna Mariano Cascallares y que es uno de los candidatos a diputado provincial para estar en la Legislatura. “En la Provincia no entra la motosierra”, dijo en un acto de entrega de escrituras en donde también lo acompañó la vicegobernadora y cabeza de lista de la tercera sección, Verónica Magario. A un día del cierre de listas definitivo, el peronismo comienza a acomodarse y a militar la campaña que tiene por delante.

El acto en Almirante Brown

“Una casa sin titulo es como una persona sin DNI. Allá por 2020 identificamos este problema y nos pusimos a trabajar. Hoy nos dicen que a través del mercado o del privado todo se obtiene. Y la escritura de la casa es algo que se puede comprar; el problema es que sale 2 millones de pesos, 3 millones, y con este simple ejemplo quiero demostrar que las ideas, las teorías que promueve Milei son falsas”, dijo Kicillof.

“Cientos de miles de familias no tienen los recursos, los medios para comprar una escritura, y de eso se olvida Milei. Ese sistema que llama ‘libertad’ deja a millones de personas afuera. Es una libertad trucha, es una libertad para los que ya tienen todo y pueden pagárselo”, destacó. “Esta libertad trucha no es la que funciona en nuestra Provincia, 5 millones de pibes y pibas van a la escuela porque existe el Estado. En la provincia de Buenos Aires no entra la motosierra y no entra el topo. No nos van a destruir”, destacó.

“Sumemos fuerza para defender a la provincia de Buenos Aires. Estamos para renovar el compromiso de este gobierno provincial de estar al lado y acompañar y servir hasta donde podamos de escudo, red y protección”, cerró.

En tanto, la vicegobernadora afirmó que “ser dueño, tener la casa propia es una de los mayores privilegios que se volvieron derechos cuando estas políticas se implementaron”. “Hemos venido a transformar la Provincia y lo hicimos junto a los intendentes. Es tiempo de sumarnos, de juntar fuerzas, sumarnos para cambiar esta historia y parar esta crisis”, afirmó.

En tanto, Mariano Cascallares dijo que “Nación le recorta a la Provincia, pero seguimos trabajando”, en un discurso con un claro tono de campaña. Durante el acto se entregaron más de 1.400 escrituras gratuitas a familias de Almirante Brown, y además Cascallares subrayó que, a pesar de la crisis y los recortes, la provincia “sigue avanzando” con un fuerte apoyo a los sectores más vulnerables.