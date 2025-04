Kicillof decretó el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses y pide suspender las PASO

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció esta tarde el desdoblamiento de las elecciones legislativas y envió un proyecto a la Legislatura para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El mandatario provincial argumentó que a partir de la decisión del gobierno nacional de cambiar el sistema de votación y pasar a la Boleta Única Electrónica (BUE), la elección en la provincia de Buenos Aires sería "muy larga" según los análisis y simulaciones que hicieron.

"Yo no puedo convalidar esta situación. La única manera que todos puedan votar de manera simple es hacerla en los días diferentes", anunció y agregó que publicó un decreto para que las elecciones sean el próximo 7 de septiembre.

También dedicó unas palabras a la crisis internacionales, producto de la aplicación de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump y criticó al presidente Javier Milei por no tomar ninguna medida. "Nuestro pueblo la está pasando muy mal y el gobierno de Milei no da ninguna respuesta. No cuida nada o, peor, destruye lo que andaba bien", denunció.

"La única manera de asegurar que todos puedan votar de manera simple es hacerlo en dos días diferentes, por eso como gobernador a cargo de fijar la fecha de las elcciones firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente y centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras", expresó Kicillof.

El gobernador aseguró que la decisión de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales fue "pensada, debatida y necesaria". "No podemos imponer a nuestra gente una elección caótica", explicó.

Además, el mandatario bonaerense aseguró: "Nos comprometemos a militar en ambas elecciones con la misma intensidad para conseguir que el ajuste y la motosierra no entren a la provincia de Buenos Aires, para asegurar que tengamos la mayor cantidad de diputados nacionales que también defiendan a la Provincia, pero sobre todo al país".

"No vengo acá a hablar de internas que se dirimen en otro lugar y sería hoy faltar el respeto a quienes están escuchando", siguió el gobernador, y agregó: "Vamos a seguir trabajando por la unidad de quienes nos oponemos al gobierno de Milei, convocando a un frente lo más amplio posible". "Defender a la Provincia es contribuir al proyecto nacional", concluyó Kicillof.

Después de la conferencia de prensa, Bianco habló sobre una posible candidatura de CFK

Una vez finalizada la conferencia de prensa de Kicillof, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, respaldó la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. "Sus argumentos han sido extremadamente claros y tienen que ver con la inviabilidad de llevar adelante una elección concurrente", explicó en diálogo con IP.

Asimismo, habló sobre una posible candidatura de Cristina Kirchner. "Ayer se habló de esto y obviamente tanto el gobernador como quienes lo estábamos acompañando dijimos que Cristina, si así lo desea, tiene el derecho. Es la candidata más representativa del peronismo", dijo, tras hacer alusión a la reunión que trascendió el domingo entre referentes de distintos sectores del peronismo. "Queremos seguir trabajando en la unidad con los mejores candidatos en cada una de las secciones y también en la elección para diputados nacionales. Y si es Cristina es un orgullo", agregó.