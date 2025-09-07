La Policía de la provincia de Buenos Aires informó que detuvo a ocho personas que fueron a votar en las elecciones bonaerenses de este domingo mientras tenían pedido de captura. Las detenciones fueron en múltiples municipios y secciones electorales.

Los detenidos

La primera detención fue en el partido de Tigre, en la Primera Sección Electoral. El hombre tenía pedido de captura por abuso de arma agravado. "En el marco de jornada electoral, tras presentarse a votar, el personal del Grupo Táctico Operativo del Departamento Las Tunas (GTO), en colegio Guadalupe sito en Av. de los Constituyentes 2924 de Las Tunas, pdo. Tigre; efectivizaron la detención de G M R", explicaron, antes de marcar que es por una causa caratulada ", ello en el marco de "Abuso de Armas Agravado", explicó la Policía.

La segunda detención de una persona que fue a votar también fue en Tigre, aunque en ese caso por abuso sexual agravado por el vínculo, "resultando víctima su hija menor de edad". El hombre fue identificado como A.R.D, quien se presentó a votar en la mesa 537 del colegio número 14, ubicado en la calle Bomberos Voluntarios 480 de General Pacheco, en el partido de Tigre.

La tercera detención ocurrió en Quilmes, en la Tercera Sección Electoral, a un hombre identificado como L.M.A, de 38 años, buscado por privación ilegítima de la libertad. "Se estableció que el buscado debía emitir sufragio en Escuela EP N° 35 / ES N° 78 sita calle Craviotto N° 2630 de Quilmes, por lo que comisionado personal de manera encubierta en el lugar y tomando los recaudos de seguridad necesarios para no poner en peligro la integridad física de terceros o interrumpir el normal desarrollo de la actividad eleccionaria, en vía pública fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial", indicó la Policía.

.

Hubo otro detenido en Quilmes, identificado como D.D.J y de 38 años. Las autoridades policiales informaron que el hombre estaba imputado por abuso sexual agravado. "Se estableció que el buscado debía emitir sufragio en Escuela EP 2 - ES N° 42, sita en calle 806 N° 2374 de Quilmes, por lo que comisionado personal de manera encubierta en el lugar", explicaron.

El quinto detenido fue en La Matanza, también ubicado en la Tercera Sección Electoral. La Policía informó la detención de O.B.D, de 54 años, y profundizó: "Tras recibir oficio judicial para efectivizar detención de masculino, buscado por abuso sexual y llevándose a cabo en la fecha la celebración de las Elecciones Provinciales 2025 para renovación de Cámaras Legislativas - Concejales y demás cargos electivos, se estableció que el buscado debía emitir sufragio en Escuela E.P N° 91 - E.S N° 112 – Thomas Edison N° 912 – Isidro Casanova, por lo que comisionado personal de manera encubierta en el lugar, tomando los recaudos de seguridad necesarios para no poner en peligro la integridad física de terceros o interrumpir el normal desarrollo de la actividad eleccionaria, fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial".

Luego, se informó la detención de un hombre identificado como R.J.C, de 23 años, en Berisso, en la Tercera Sección Electoral. "Habiendo recepcionado oficio judicial para efectivizar detención de masculino buscado por HOMICIDIO EN GRADO DE TTVA, contando con circunstancias electorales del mismo. En la fecha de celebración de las Elecciones Provinciales 2025 para renovación de Cámaras Legislativas - Concejales y demás cargos electivos, se estableció que el buscado debía emitir sufragio en Escuela EP N° 10, sita en calles Montevideo y 74 de Bsso, por lo que comisionado personal de manera encubierta en el lugar y tomando los recaudos de seguridad necesarios para no poner en peligro la integridad física de terceros o interrumpir el normal desarrollo de la actividad eleccionaria, fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial", explicó la Policía.

La séptima ocurrió en San Nicolás, en la Segunda Sección Electoral, a un hombre acusado de "robo agravado en poblado en banda y por escalamiento". "Personal de GTO Cria 2da de San Nicolás conjuntamente con DDI, en cumplimiento de Elecciones Legislativas 2025, en EP N° 30 sita en calle Avenida Central N° 1850 precedió a la detención de M. M. S. quien posee un pedido de detención con fecha de alta, 07/03/2025, a solicitud de UFI y Juicio N° 11 a cargo del Dr. Pablo Vespasiano, carátula", señaló la Policía.

La octava y última detención ocurrió en La Matanza: se trata de un hombre de 31 años identificado como E.D.B. "Habiendo recepcionado oficio judicial para efectivizar detención de masculino buscado por abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado, llevándose a cabo en la fecha la celebración de las Elecciones Provinciales 2025 para renovación de Cámaras Legislativas - Concejales y demás cargos electivos, se estableció que el buscado debía emitir sufragio en Escuela Secundaria N° 13 sita Av. Juan Manuel de Rosas N° 1313–L.Mirador, por lo que comisionado personal de manera encubierta en el lugar, tomando los recaudos de seguridad necesarios para no poner en peligro la integridad física de terceros o interrumpir el normal desarrollo de la actividad eleccionaria, fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial", explicó la Policía.

