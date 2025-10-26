Esteban Paulón llamó a votar “con libertad y convicción”

El candidato a senador nacional por Movimiento Ciudadano, Esteban Paulón, emitió su voto esta mañana en el Colegio Santa Rosa de Montserrat, en el marco de las Elecciones Legislativas 2025, que se desarrollan con normalidad en todo el país.

“Es una elección clave, la gente tiene que votar con libertad y convicción”, expresó el actual diputado nacional tras sufragar, y sostuvo que la jornada electoral se da en “un contexto de crisis política, económica y social que atraviesa el país y el gobierno”.

Paulón definió los comicios como “una elección bisagra” y remarcó la necesidad de una mayor participación ciudadana: “Queremos decirle a la gente que se anime a votar lo que realmente siente que la representa. Es importante que la ciudadanía se involucre y que la participación supere el 60 o 65%. En la última elección legislativa de la ciudad fue muy baja y necesitamos más involucramiento”, afirmó.

El dirigente estuvo acompañado por Alejandro Katz, candidato a diputado nacional por la misma fuerza política, quien también emitió su voto y subrayó la importancia de fortalecer el debate democrático. “La democracia necesita más voces, más ideas y menos polarización. Cuantas más diferencias se resuelvan con argumentos, mejor Congreso y mejor democracia tendremos”, señaló.

Paulón es actual diputado nacional por Encuentro Federal y este año finaliza su mandato conseguida en representación de Santa Fe. En esta elección, el también referente del movimiento LGBT decidió competir por la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral (DINE), hacia el mediodía ya había votado el 23% del padrón en todo el país. Las urnas permanecerán abiertas hasta las 18, en una jornada que definirá la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación.