Elecciones en Santa Fe: Monteverde se quedó con Rosario y Pullaro obtuvo mayoría en la Capital

La provincia de Santa Fe volvió a las urnas este domingo para elegir 19 intendentes y renovar 65 Consejos Deliberantes con una clara polarización entre las ciudades de Rosario y Santa Fe. En Rosario el peronismo logró el triunfo de la mano de Juan Monteverde con la lista Más para Santa Fe mientras que la fuerza del gobernador Maximiliano Pullaro se impuso en la capital provincial con María del Carmen Luengo como cabeza de lista.

El abstencionismo, otra vez, volvió a ser protagonista de la jornada. Tanto en Rosario como en Santa Fe la participación fue baja al obtener el 48% y 46% respectivamente, incluso más baja del piso histórico que había registrado la provincia en las PASO de abril pasado cuando la participación fue apenas del 52%.

Pullaro celebró haber ganado el "80% de los distritos"

El gobernador de Santa Fe destacó lo que consideró un “amplio triunfo” de Unidos para Cambiar Santa Fe en las elecciones comunales y municipales, al afirmar que según los datos preliminares el oficialismo se imponía en más del 80 % de los distritos de la provincia. “Quiero que vean este mapa de la bota de Santa Fe. Adivinen quién es el rojo. La bota quedó pintada de un solo color”, afirmó Pullaro, que ofreció en discurso desde el búnker electoral acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia.

De las 304 localidades computadas, Unidos ganaba en 247, mientras que 42 quedaban para el peronismo y cuatro para La Libertad Avanza (LLA). Aún restaba el cómputo final en unas 60 localidades, según consignó Unidos en un comunicado.

Pullaro también remarcó que de las 19 ciudades que definían intendente, el frente oficialista se impuso en 17, lo que interpretó como una “ratificación de la gestión provincial y del proyecto político” que encabeza. “Nos eligieron para gobernar los espacios institucionales provinciales, pero también para conducir la mayoría de los pueblos y ciudades”, subrayó.

El peronismo ganó en Rosario y Monteverde celebró: "Le ganamos al presidente, al gobernador y al intendente"

En Rosario, la ciudad más poblada de Santa Fe, se pusieron en juego 13 de las 28 bancas que componen el Concejo Municipal. Con el 99,45% de las mesas escrutadas, Juan Monteverde, que encabeza la lista de Más para Santa Fe, se impuso con el 30,57% de los votos y le dio un triunfo al peronismo. En segundo lugar quedó el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Juan Pedro Aleart, con el 28,79%. Mientras que la postulante por Unidos, Carolina Labayrua, apoyada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, se ubicó tercera con el 25,63%.

El concejal rosarino de Más para Santa Fe Juan Monteverde, quien renovó su banca al obtener el primer lugar en las elecciones legislativas de esa ciudad, destacó hoy que “el pueblo” de ese distrito “le ganó al presidente” Javier Milei, al gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Pablo Javkin porque “votó sin miedo contra los aparatos y ganó”.

“Hoy el pueblo de Rosario le ganó al Presidente, al gobernador y al intendente. Votó sin miedo contra los aparatos, y ganó. Porque hay una mayoría social que la está pasando mal, que no está de acuerdo con lo que está pasando. Pero le faltaba una fuerza que la representara”, resaltó Monteverde desde sus redes sociales. Y señaló que “en Rosario apareció una fuerza que a la violencia y la mentira la enfrenta con unidad y cooperación. Un humilde mensaje desde este rinconcito de la patria para todo la Argentina. ¡Contra todos y contra todo, ganamos! En dos años Rosario cambia. Y cambia para siempre”.

El oficiliasmo, primero en Santa Fe

El electorado de la capital santafesina elige ocho concejales y cinco suplentes para el Concejo Deliberante de la ciudad. En total, hubo seis listas que compitieron. Con el 100% de las mesas computadas, la candidata oficialista de Unidos, María del Carmen Luengo, se impuso con el 32,81& de los votos, luego le siguió el postulante por Más para Santa Fe, Pedro Medei, con el 24,95%, y, en tercera posición, Ana Andrea Cantiani, quien encabeza la lista de LLA, con el 23,36%.

El peronismo también se quedó con Villa Gobernador Gálvez, Reconquista, Rafaela

Con más del 99% de las mesas escrutadas, la lista peronista Más para Santa Fe ganó en Villa Gobernador Gálvez, ciudad vecina a Rosario y cuarta ciudad más grande de la provincia. El candidato del peronismo Ramírez Nicolás Luis se quedó con el 24%, mientras que el oficialismo provincial en cabeza de "Tato" Bulsicco quedó segundo con el 22% y La Libertad Avanza tercera con la candidata Moro Pamela Marina que cosechó el 12% de los votos.

En Rafaela, la tercera ciudad más poblada de la provincia, también ganó el peronismo con el 36%; en segundo lugar quedó La Libertad Avanza con el 29% y en tercero quedó el oficialismo con el 23%.

Reconquista también fue favorable al peronismo, donde la fuerza Más para Santa Fe obtuvo el 36%, el oficialismo el 30% y La Libertad Avanza quedó cuarta al sacar el 10%.

Elecciones en Rosario: qué dijeron los principales candidatos luego de votar

El candidato del frente peronista Más para Santa Fe, Juan Monteverde, votó este mediodía y se mostró “muy contento” ya que, consideró, “los días de elecciones son esos pocos momentos donde todos los ciudadanos valemos uno, un voto”. En ese sentido, aseguró ante la prensa que "es un momento que hay que usarlo para defender lo que tenemos e ir por todo lo que falta. En Rosario le podemos dar esperanzas a la gente”.

En relación con la participación en esta elección, Monteverde dijo: “Hay mucha gente que cree que votar no cambia las cosas producto de muchas desilusiones. Estamos tratando de construir nuevas plataformas políticas sabiendo que no todos pensamos lo mismo. Tenemos que poner por encima lo que nos une. Es la única forma de representar a una mayoría que no está de acuerdo con el rumbo general de las cosas, con esta Argentina cruel. Nos tenemos que animar a ir sin miedo a esa mayoría”.

Por su parte, la candidata a concejal de Unidos, Carolina Labayru, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela N° 526 "Provincia de Córdoba" en la zona sur de Rosario y dijo que “es importante que la gente venga a votar, es fácil y rápido y así defendemos a Rosario”. La candidata que cuenta con el apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin pidió “que la gente se abrigue, se tome algo calentito y que no pierda esta oportunidad de defender a Rosario y venir a votar. Es importante y el día está hermoso”.

En tanto, el candidato de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart, emitió su voto en medio de una polémica por la prohibición de ingreso a los medios de comunicación a la escuela técnica de Junín al 600. La decisión fue tomada por la directora de l establecimiento educativo donde sufragó, y generó un fuerte malestar entre los periodistas y el propio candidato.

“Es insólito. Nunca vi algo así en ninguna elección, ni como periodista ni como candidato”, afirmó Aleart en diálogo con AIRE. Según explicó, la directora habría recibido "una directiva" que prohíbe el ingreso de la prensa para registrar el momento de la votación, una práctica habitual y extendida en cualquier elección. “Nos ponen piedras todo el tiempo, pero vamos a seguir avanzando”, agregó. Aleart se negó a sufragar hasta que se revirtiese la situación. Apenas unos minutos y un llamado después, los medios pudieron ingresar y el libertario votó.