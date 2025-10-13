Elecciones 2025: tras caso Espert, quién gana hoy en Buenos Aires según la última encuesta

En medio del escándalo que involucra a José Luis Espert, una nueva encuesta revela cómo se reconfigura el escenario electoral de cara a las Legislativas Nacionales 2025 y pone en jaque a La Libertad Avanza frente al crecimiento de Fuerza Patria como espacio con mayor intención de voto. La provincia de Buenos Aires vuelve a posicionarse como el principal termómetro político del país.

Elecciones 2025: Cuál es la fuerza política con mayor intención de voto

Uno de los datos más contundentes es el nivel de rechazo que genera La Libertad Avanza, que encabeza el ranking con un 52,7% de respuestas negativas, según la última encuesta. Es decir, más de la mitad de los encuestados no quiere que ese espacio gane las elecciones. Le sigue Fuerza Patria con un 34,7% de rechazo, mientras que Provincias Unidas y el Frente de Izquierda apenas registran un 3,6% y 3,1% respectivamente. El resto se reparte entre “otros” (1,4%) y quienes no saben o no contestan (4,5%).

En cuanto a la intención de voto, Fuerza Patria se consolida como la primera fuerza con un 45,6% de apoyo. La Libertad Avanza queda en segundo lugar con un 31,2%, mostrando una caída respecto a mediciones anteriores. El Frente de Izquierda alcanza el 5%, Provincias Unidas el 4%, y el resto de los espacios se distribuyen entre “otros” (6,9%), quienes afirman que no votarán (5%) y los indecisos (2,3%).

Quién gana hoy en Buenos Aires según la última encuesta

Cuando se mide por figuras, Jorge Taiana lidera con el 43,1% de las preferencias, seguido por la fórmula Reichardt/Santilli de La Libertad Avanza con un 28,3%. Nicolás del Caño aparece con un 4,1%, Florencio Randazzo con un 3,2%, Emilio Monzó con un 2,3%, Fernando Gray con un 1,8% y Santiago Cunza con un 1,2%. El 4,4% opta por “otros” y un 10,6% aún no sabe a quién votar.

Estos datos reflejan un escenario de polarización creciente, donde el caso Espert parece haber acelerado el desgaste de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. Fuerza Patria capitaliza ese rechazo, aunque aún debe ampliar su base para sostener la ventaja. El voto indeciso y el rechazo cruzado podrían redefinir alianzas en las próximas semanas.

El sondeo de Nueva Comunicación de cara a las elecciones 2025 se basó en un relevamiento de 2.759 casos, entrevistados en la Provincia entre el 1 y el 8 de octubre. Los resultados se presentan con +/- 2,9% de margen de error.