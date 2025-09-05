Al igual que en toda la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata también irá a las urnas. Los marplatenses votarán candidatos a senadores provinciales, por pertenecer al municipio de General Pueyrredón y a la Quinta Sección Electoral, y renovarán también bancas en el Concejo Deliberante.

La Quinta Sección tiene en total 16 listas presentadas y aprobadas por la Justicia Electoral bonaerense. Las más destacadas son, en intención de voto, las de Fuerza Patria y La Libertad Avanza (LLA), lo cual no sorprende teniendo en cuenta que quienes encabezan las candidaturas provinciales de ambos espacios para el Senado bonaerense son Fernanda Raverta y Guillermo Montenegro, ambos de Mar del Plata, el último además intendente de General Pueyrredón desde 2019.

Elecciones Provincia: qué se vota en Mar del Plata este domingo

En Mar del Plata, cabecera del partido de General Pueyrredón, los ciudadanos votarán cinco senadores provinciales que corresponden a la sección y 12 concejales locales. La misma boleta de senadores la votarán los distritos de Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell, dado que pertenecen a la Quinta Sección provincial.

La docena de concejales corresponden sólo al departamento de General Pueyrredón, y aplican a la renovación de la mitad de los ediles que componen el Concejo Deliberante, que son 24 en total y que tiene sede en La Feliz.

Elecciones Provincia: uno por uno, quienes serán los candidatos en Mar del Plata

Senadores provinciales

Para la boleta de senadores provinciales, los principales candidatos de las fuerzas políticas en la Quinta Sección que votarán los marplatenses son:

LLA-PRO: Guillermo Montenegro

Fuerza Patria: Fernanda Raverta

Somos Buenos Aires: Fernando Martini

FIT: Alejandro Martínez

Nuevo MAS: Marcos Pascuan

Política Obrera: María Agustina Vaccaroni

Potencia: Fabio Molinero

Concejales municipales

En el caso del segmento local, los candidatos a concejales en Mar del Plata son: