Lanús irá a las urnas este domingo 7 de septiembre. No solo votarán sus ciudadanos a los representantes de la Tercera Sección Electoral a la que pertenece sino también a los concejales del municipio.
Elecciones 2025: qué se vota en Lanús este domingo 7 de septiembre
La provincia de Buenos Aires tendrá sus elecciones legislativas el próximo domingo donde se buscará renovar 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial. Al pertenecer a la Tercera Sección Electora, que cuenta con 4.637.863 votantes habilitados para sufragar, los ciudadanos de Lanús deberán votar para la renovación de 18 diputados provinciales.
Además, el partido de Lanús deberá renovar los cargos de concejales municipales, de su Concejo Deliberante, y los consejeros escolares. Este año la provincia de Buenos Aires tiene comicios desdoblados de las elecciones legislativas nacionales y conservan la modalidad de votación con boletas partidarias.
A diferencia de las elecciones nacionales del 26 de octubre, la Provincia no implementará la Boleta Única de Papel (BUP). “En el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”, dispuso el Ministerio de Gobierno bonaerense al respecto.
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos locales en Lanús
Los ciudadanos de Lanús deberán renovar su Concejo Deliberante que definirá las políticas municipales de los próximos años. El municipio renovará 12 de sus 24 concejales. Los principales candidatos a concejal titular de cada partido político son:
Fuerza Patria
- Leandro Decuzzi
- Mailén Cervera Novo
La Libertad Avanza
- Ignacio Moroni
- Patricia Werenicz
Somos Buenos Aires
- Emiliano Bursese
- Sandra Marcela Pérez
Alianza Nuevos Aires
- Adrián Ricardo Brey
- Analía Langiotti
Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad
-
Sofía Belén Salce
-
José Alejandro Zarauza
Construyendo Porvenir
- Domingo Grimberg
- Mirta Noemí Bruna
Partido Libertario
- Carlos Javier Lamaizon
- Verónica Emilse Ramírez
Valores Republicanos
- Juan Manuel Rios
- Gabriela Soledad Santos
Potencia
- Sergio Gabriel Poc
- Lidia Elba Rodríguez
Unión Liberal
- Sergio Alejandro Villegas
- Ariadna Ñañez Alderett
Unión y Libertad
- Pablo Matías Lozano
- Nélida Margarita Algañaraz
Movimiento Avanzada al Socialismo
- Leandro Robles Hidalgo
- Graciela Luisa Robles
Política Obrera
- Elena Beatríz González
- José Valentín Correa
Partido Tiempo de Todos
- Mario Osvaldo Rossetti
- Yanina Farinola