Lanús irá a las urnas este domingo 7 de septiembre. No solo votarán sus ciudadanos a los representantes de la Tercera Sección Electoral a la que pertenece sino también a los concejales del municipio.

Elecciones 2025: qué se vota en Lanús este domingo 7 de septiembre

La provincia de Buenos Aires tendrá sus elecciones legislativas el próximo domingo donde se buscará renovar 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial. Al pertenecer a la Tercera Sección Electora, que cuenta con 4.637.863 votantes habilitados para sufragar, los ciudadanos de Lanús deberán votar para la renovación de 18 diputados provinciales.

Además, el partido de Lanús deberá renovar los cargos de concejales municipales, de su Concejo Deliberante, y los consejeros escolares. Este año la provincia de Buenos Aires tiene comicios desdoblados de las elecciones legislativas nacionales y conservan la modalidad de votación con boletas partidarias.

A diferencia de las elecciones nacionales del 26 de octubre, la Provincia no implementará la Boleta Única de Papel (BUP). “En el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”, dispuso el Ministerio de Gobierno bonaerense al respecto.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos locales en Lanús

Los ciudadanos de Lanús deberán renovar su Concejo Deliberante que definirá las políticas municipales de los próximos años. El municipio renovará 12 de sus 24 concejales. Los principales candidatos a concejal titular de cada partido político son:

Fuerza Patria

Leandro Decuzzi

Mailén Cervera Novo

La Libertad Avanza

Ignacio Moroni

Patricia Werenicz

Somos Buenos Aires

Emiliano Bursese

Sandra Marcela Pérez

Alianza Nuevos Aires

Adrián Ricardo Brey

Analía Langiotti

Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad

Sofía Belén Salce

José Alejandro Zarauza

Construyendo Porvenir

Domingo Grimberg

Mirta Noemí Bruna

Partido Libertario

Carlos Javier Lamaizon

Verónica Emilse Ramírez

Valores Republicanos

Juan Manuel Rios

Gabriela Soledad Santos

Potencia

Sergio Gabriel Poc

Lidia Elba Rodríguez

Unión Liberal

Sergio Alejandro Villegas

Ariadna Ñañez Alderett

Unión y Libertad

Pablo Matías Lozano

Nélida Margarita Algañaraz

Movimiento Avanzada al Socialismo

Leandro Robles Hidalgo

Graciela Luisa Robles

Política Obrera

Elena Beatríz González

José Valentín Correa

Partido Tiempo de Todos