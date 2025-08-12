EN VIVO
Elecciones 2025 en Buenos Aires: qué dice la última encuesta para Fuerza Patria y LLA

Un relevamiento de Proyección mostró una ventaja de Fuerza Patria en varios distritos clave. En cuáles lidera La Libertad Avanza.

12 de agosto, 2025 | 12.05

Una nueva encuesta mostró la intención de voto para las elecciones de la provincia de Buenos Aires que tendrán lugar el próximo 7 de septiembre, con un buen resultado de Fuerza Patria en la Tercera Sección electoral y algunas de las secciones del interior, mientras que La Libertad Avanza lidera en otros distritos.

Se trata de una encuesta de Proyección Consultores, realizada entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2025 en todo el territorio de la provincia gobernada por Axel Kicillof.

En la Tercera Sección, que incluye al sur y parte del oeste del conurbano, se renuevan 18 diputados provinciales. Fuerza Patria lidera la intención de voto con el 46,4%, seguido por La Libertad Avanza con el 31,3%. Más atrás se ubican Somos (3,8%) y el Frente de Izquierda (3,3%). En esta región, los encuestados señalaron como principales problemas la inseguridad (55,8%), los ingresos (43,5%) y la inflación (31,6%).

En la Primera Sección, que abarca al norte y la mayor parte del oeste del conurbano, se eligen ocho senadores provinciales. Aquí, La Libertad Avanza encabeza la intención de voto con el 41,3%. Le sigue Fuerza Patria con el 35,9%. Más atrás, nuevamente, se ubican Somos (5,6%) y el Frente de Izquierda (2,7%). En este distrito, las principales preocupaciones son la inseguridad (56,2%), los ingresos (41%) y la inflación (28,1%).

La intención de voto en el interior bonaerense

Fuerza Patria también lidera en algunas de las las secciones del interior. En la Cuarta, el frente peronista tiene una leve ventaja (33,4%) frente a La Libertad Avanza (32,3%).

También en la Segunda Sección (norte bonaerense) se observa una leve ventaja de Fuerza Patria (32,6%) frente a La Libertad Avanza (31,4%),

En la Sexta (suroeste de la Provincia), La Libertad Avanza lidera con el 41,5% contra 28,8% de Fuerza Patria. La Séptima (centro de la provincia) registra también a La Libertad Avanza arriba en 40,1% frente a 29,5% de Fuerza Patria.

En cambio, la Quinta, que abarca a Mar del Plata y la costa atlántica, muestra una ventaja de La Libertad Avanza (46,6%) sobre Unión por la Patria (29,7%).

En tanto, en la Octava (La Plata o Sección Capital) se da un empate técnico entre La Libertad Avanza (36,3%) y Fuerza Patria (36%).

