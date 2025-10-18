Elecciones 2025: El peronismo se impondría en diez provincias, incluida Buenos Aires, y La Libertad Avanza sólo en cuatro

En medio del debate abierto acerca de cómo contabilizar los votos del peronismo en sus diferentes denominaciones, una alternativa es sumar las provincias en las que se imponga. De acuerdo a un repaso de los últimos datos con cuatro de los más conocidos encuestadores, en las elecciones del próximo domingo Fuerza Patria y las distintas presentaciones de frentes peronistas se impondrían en, al menos, diez provincias. La cuenta incluye la decisiva Buenos Aires, en la que FP mantiene una diferencia, de acuerdo a cada sondeo, de entre siete y doce puntos frente a La Libertad Avanza, lo que representa una cantidad de votos difícil de descontar en el resto del país. En tanto, el oficialismo marcha al frente en cuatro distritos, entre ellos CABA y Mendoza, que están entre los más poblados. El resultado nacional, según como se contabilice, daría dos puntos a favor de LLA -es lo que buscará mostrar el Gobierno- o seis puntos o más para el peronismo en todas sus variantes, que incluso podría incrementar su bloque de diputados.

No sólo el peronismo llevará distintas denominaciones en muchas provincias sino que, además, en algunas irá dividido en dos o tres opciones. A esas dificultades, explicaban los encuestadores, había que sumarle el interrogante que gira en torno al debut de la Boleta Unica de Papel (BUP). Señalaban que la gente podía responder una cosa cuando se la consultaba -por ejemplo, "al candidato del peronismo"- y actuar de manera diferente en el simulacro ante una boleta única en la que no figura ninguna identificación justicialista. En la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria tiene el inconveniente de que el candidato a diputado Jorge Taiana resulta poco conocido y que en esta elección no se ponen en juego cargos municipales, que potencian la movilización partidaria. Ni hablar del embrollo de La Libertad Avanza con la baja deshonrosa de su candidato José Luis Espert y del reemplazo a medias por Diego Santilli, aunque haber mantenido el violeta como identificación -muy importante en la variedad visual de la BUP- le ayudaba.

Un sondeo publicado justo antes de la veda electoral por parte de la consultora Nueva Comunicación, que dirige César Mansilla y fue una de las que más se acercó al amplio triunfo de Fuerza Patria en los comicios bonaerenses de septiembre, le otorgó a Taiana una intención de voto de 43,8% contra el 31,5% de Santilli, a poco más de 12 puntos de diferencia. Un dato impactante del trabajo fue que un 55,7% de los encuestados dijo que no quería que ganara La Libertad Avanza, en tanto que un 35,7% -20 puntos menos- manifestó su rechazo por Fuerza Patria. Dependerá de cuánta gente concurra a votar, pero esa diferencia de 12,3% entre Fuerza Patria y LLA en Buenos Aires representa alrededor de un millón de votos, una cuesta muy complicada de remontar para el Gobierno en el país.

El último sondeo de Tendencias, con proyección de indecisos, pintó un escenario casi idéntico. Le otorgó a Taiana un 43,7% y a Santilli el 32,5%. con una diferencia de 11,2%. Los encuestadores difieren en cuanto a la incidencia de las estructuras locales en el voto peronista. Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, comentaba que acababa de terminar una medición en el partido de Almirante Brown, perteneciente a la Tercera Sección electoral, y le dio a Fuerza Patria arriba por una diferencia de 25 puntos, calcado del resultado de septiembre. "No veo cambios en la provincia de Buenos Aires, creo que será un resultado parecido, punto más, punto menos", analizaba. En la provincia de Buenos Aires se ponen en juego 35 bancas, de las cuales 15 forman parte del bloque de Unión por la Patria. De acuerdo a estos porcentajes, la coalición peronista podría sumar alguna banca más que las que renueva.

De acuerdo a los datos de los consultores que trabajan a nivel nacional, el peronismo se impondría en las provincias que gobierna: Tucumán, Formosa, La Pampa, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, a través de su aliado el gobernador Gerardo Zamora. En algunas de ellas, incluso, por amplio margen. En cambio, hay dudas en lo que sucederá en Tierra del Fuego, uno de los distritos donde Fuerza Patria irá dividido en dos opciones. Si bien se trata del padrón menos poblado del país, en este caso cobra relevancia porque será una de las ocho provincias que elegirán senador. Es una de las cuatro en la que se mantiene entre paréntesis el ganador.

Fuerza Patria también se impondría en tres provincias que no gobierna. Una de ellas es Santa Fe, uno de los distritos más importantes del país. Los sondeos conocidos en los últimos días que mostraron arriba a la candidata a diputada del FP, Caren Tepp, desataron una campaña sucia en su contra en las redes, muestra de la preocupación de La Libertad Avanza. Santa Fe era una de las provincias donde pensaban descontar la diferencia bonaerense, pero resultaría al revés. En un panorama de tercios, la candidata de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, vicegobernadora de Maximiliano Pullaro, aparecía en un segundo puesto expectante.

En su último tracking semanal, la consultora Mercados & Tendencias dio cuenta del cambio de tendencia en Río Negro, donde Fuerza Patria subió casi tres puntos hasta alcanzar 33,1%, en tanto que La Libertad Avanza sufría una abrupa caída de nueve puntos y descendía al 26,1%. La candidata a senadora libertaria Lorena Villaverde apareció en estos días involucrada en el mismo escándalo narco de Espert, además de sus propios antecedentes en la materia, que le estaría haciendo perder la pulseada contra su principal denunciante, Martín Soria, candidato de FP. La tercera provincia que no gestiona y ganaría el peronismo sería Chubut, donde el postulante Juan Pablo Luque aparecía aventajando a la libertaria Maira Frías y a Ana Clara Romero, candidata del gobernador Ignacio Torres.