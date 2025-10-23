El terrible fallido de Virginia Gallardo al aire de TN: "Capaz ponen un corralito"

Se escuchó todo: a Virginia Gallardo se le escapó algo muy fuerte al aire de TN.

Virginia Gallardo es candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes. Y en las últimas horas, fue noticia por un fallido que se le escapó al aire de TN en que habló de un supuesto "corralito".

Todo se dio tras un descargo de la candidata en donde defendió a Javier Milei. Primeramente, Virginia Gallardo exclamó: "Hace todo lo que está a su alcance para que el país esté mejor, y nunca vamos a ver una cosa buena. No escuché nada que digan 'che, qué bueno'".

Acto seguido, Virginia Gallardo habló sobre la suba del dólar y allí cometió el fallido: "Dicen 'el dolar está disparado'. Y culturalmente, ante un precedente de una elección vos sabés como es. Es por miedo. No le corresponde a Javier, es la historia económica de nuestro país que han hecho que no sabemos qué va a pasar el lunes. Por las dudas, me resguardo. Si sabés que capaz mañana te ponen un corralito".