El papelón de Virginia Gallardo al hablar de economía con Jonatan Viale: "No me hagás pisar el palito"

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes hizo agua en vivo.

Virginia Gallardo es candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes. También estudió economía con Javier Milei de profesor y, en las últimas horas, fue noticia por un incómodo momento que vivió al aire de Radio Rivadavia. "No me hagas pisar el palito", le advirtió la protagonista a Jonatan Viale.

"¿Qué va a pasar con la economía? ¿Compro dólares? ¿Apuesto por el peso?", le preguntó Jonatan Viale. Incómoda con la pregunta, Virginia Gallardo respondió: "Por lo pronto veo los números del día de hoy, ya mañana no sabemos en este país. Hay mucha expectativa por la visita del presidente con Trump en Estados Unidos, y hoy los números son mejores que antes, por lo pronto mejores que ayer".

"Jamás te diría que compres sólo dólares. No me hagás pisar el palito, Jony. Porque yo también estuve de ese lado", lanzó Virginia Gallardo, quien cerró con la siguiente frase: "Deseo lo mejor para este país como todos. Lo que Virginia desea para este país es probablemente lo que quieras vos, lo que quiera Morando o cualquier persona que nos está escuchando".