Contundente: Mario Ishii volvió a imponerse en José C. Paz y mantiene su invicto electoral

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, volvió a imponerse con claridad en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, al alcanzar el 51,09 % de los votos. De esta manera, el jefe comunal sumó su victoria número 44 consecutiva, una marca sin antecedentes en la política bonaerense reciente.



El espacio Fuerza Patria, que lidera dentro del peronismo local, superó por más de 20 puntos a La Libertad Avanza (31 %), en unos comicios que confirmaron el dominio histórico del oficialismo en el distrito. Según el escrutinio, más de 70 mil votantes respaldaron la lista encabezada por el ishiismo.



Desde su llegada al poder en 1999, Ishii no ha perdido ninguna elección municipal. Su continuidad al frente del Ejecutivo local se apoya en una estructura partidaria estable y en un electorado que mantiene altos niveles de lealtad hacia el peronismo en José C. Paz.



En las elecciones generales de 2023, había sido reelecto con más del 52 %. En esta oportunidad, logró sostener ese caudal en un escenario nacional menos favorable para su espacio político.



José C. Paz volvió a ubicarse entre los municipios del conurbano donde el peronismo conserva su hegemonía. La persistencia del respaldo electoral a Ishii refuerza la tendencia de las últimas dos décadas: un voto localista y estable, concentrado en la figura del intendente y en la gestión municipal.



Con el resultado de este domingo, el dirigente paceño mantiene un invicto electoral de 44 comicios, que incluye elecciones ejecutivas y legislativas, y continúa al frente de uno de los distritos más identificados con el peronismo bonaerense.