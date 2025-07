Cierran las listas en provincia de Buenos Aires, un test que marcará el año electoral

En virtud de la prórroga resuelta por la Justicia, este lunes a las 14 operará el cierre definitivo para la inscripción de listas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. De todas maneras, las principales candidaturas quedaron resueltas en la larga madrugada del domingo: la vicegobernadora Verónica Magario competirá contra el poco conocido ex comisario Maximiliano Bondarenko en la Tercera sección electoral, mientras que el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis lo hará con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en la Primera sección.

Ellos serán quienes representen a las coaliciones Fuerza Patria y La Libertad Avanza en esas dos secciones que, por si solas, reúnen a unos diez millones de electores. Pero, al tratarse del test previo a las legislativas de octubre y con escenario en la provincia que representa el 37% del padrón nacional, serán el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof quienes protagonizarán la disputa de fondo con dos modelos opuestos en debate.

Luego de un sábado de mucha tensión, en el que Fuerza Patria necesitó horas extra para cerrar sus acuerdos, quedaron finalmente resueltas las principales candidaturas, que no se escaparon por mucho de lo que se especulaba. Será una elección a disputar voto a voto en el terreno, por lo que la responsabilidad debía recaer en dirigentes con fuerte inserción territorial, ya sea intendentes o quienes hayan pasado por esa función. Katopodis fue durante dos mandatos jefe comunal de San Martín y actualmente ocupa el cargo Fernando Moreira, que integra su espacio. Además, como ministro de Obras Públicas de la Nación primero, y actualmente a cargo de la cartera de Infraestructura provincial, mantiene una intensa actividad que le permite recorrer los municipios a diario.

Enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, la única duda en su caso era si se lo reservaría para ocupar un lugar de relevancia en la boleta de diputados en octubre. Finalmente, decididos a poner lo mejor, Katopodis encabezará la lista de candidatos a senadores en la Primera sección secundado por Malena Galmarini, con trabajo en los municipios de la zona norte. Deberán competir en la sección con más electores contra Diego Valenzuela, el primer intendente del Pro que saltó a las filas de La Libertad Avanza, arropado en la excusa de haber sido compañero de facultad de Milei. Así como Katopodis puede exhibir su tarea en la obra pública que el modelo libertario busca eliminar, Valenzuela tiene como caballito de batalla la baja de impuestos. El dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, días atrás le hizo un guiño al anunciar que trasladaba una inversión a ese distrito.

Quien puede meter una cuña en la disputa es el intendente de Tigre, Julio Zamora, quien encabezará la boleta de la coalición centrista Somos Buenos Aires. Electo por el peronismo, Zamora anunció su salida de Fuerza Patria principalmente por sus diferencias con Sergio Massa, a quien acusó de obstaculizar su trabajo. Buena parte de lo que obtenga Zamora en la Primera sección, muy probablemente sea a costa de Fuerza Patria. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien también amagó con seguir los pasos de Zamora, finalmente no lo hizo.

En el caso de la vicegobernadora Magario, su inserción es en La Matanza, donde fue funcionaria, concejal e intendenta. Conocida como "la capital del peronismo", La Matanza es el distrito más poblado de la Provincia y el corazón de la Tercera sección electoral, donde Fuerza Patria necesita un triunfo amplio para respaldar sus posibilidades de ganar la Provincia. Por eso, muchos intendentes resolvieron encabezar la lista de concejales de sus municipios, en calidad de candidatos testimoniales, para empujar la boleta del oficialismo provincial. Fue la decisión que tomaron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso) y Fernando Espinoza (La Matanza). En todos los casos se trata de jefes comunales alineados con el gobernador Kicillof.

A Magario la secundará el jefe del bloque de diputados de UP, Facundo Tignanelli, mano derecha de Máximo Kirchner. La gran sorpresa fue sobre quien recayó la principal candidatura de La Libertad Avanza: un comisario retirado de la Bonaerense y actual concejal en Florencio Varela, Marcelo Bondarenko, alguna vez cercano a Facundo Manes y a Emilio Monzó. Hoy alineado con Sebastián Pareja, el armador bonaerense de Karina Milei, Bondarenko no figuraba en los pronósticos previos y transparentó la decisión de la ultraderecha de poner eje en la problemática de la seguridad con un discurso de mano dura, a tono del que se espera de José Luis Espert al tope de la lista de diputados en octubre. Sin experiencia en elecciones de este tenor, lo de Bondarenko no deja de ser una apuesta. La segunda de la boleta será la diputada del Pro, María Sotolano, de la línea de la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y del jefe de gobierno Jorge Macri, que se mantuvieron dentro de la coalición derechista.

Cuando, en su momento, Cristina Kirchner anunció que encabezaría la boleta del peronismo en la Tercera sección electoral, la reacción del asesor presidencial Santiago Caputo fue que debían oponerle un joven contrincante de las Fuerzas del Cielo, que actuara como contraparte perfecta de la ex presidenta. Incluso, se barajó la posibilidad de que fuera Daniel Parisini -el "Gordo Dan"- el más conocido de los militantes libertarios de redes. Que finalmente haya decidido Pareja quien ocupe ese lugar y que las Fuerzas del Cielo quedaran relegadas en el armado electoral muestran un quiebre en el llamado "triángulo de hierro" que habrá que seguir de cerca para saber cómo evoluciona.

La tensión del cierre de listas que caracterizó la jornada del sábado en La Plata, se trasladó durante el domingo de prórroga a algunos municipios que aún no conseguían resolver una lista de unidad. Un caso emblemático es el de Morón, donde el intendente Lucas Ghi -alineado con Kicillof- mantiene una disputa con su antiguo referente Martín Sabbatella -que milita en el cristinismo- acerca de quién debe encabezar el armado local de Fuerza Patria. Más allá del amague de Ghi de competir con lista corta, es decir, sólo de concejales, cerca de Kicillof confiaban en que llegarían a algún acuerdo antes del cierre del lunes. Similares tensiones se vivían a algunos otros municipios, como en Mar del Plata.

El Pro sufrió la deserción de cuatro intendentes que se sumaron a la coalición Somos o a armados vecinales. El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, salió a rescatar la decisión que disolvió la entidad amarilla del macrismo en el violeta libertario en pos de la "unidad antikirchnerista" que supuestamente le pedían sus electores. Montenegro encabezará la boleta en la Quinta sección electoral donde repetirá su competencia con la ex titular de la Anses, la camporista Fernanda Raverta. Montenegro basa la promoción de su gestión en noticias policiales como la detención de delincuentes y en la persecución a trapitos y gente sin hogar. En La Plata creían que era una de las secciones que Fuerza Patria podía perder con algún margen, lo mismo que la Cuarta y la Sexta. El interior siempre es territorio más difícil para el peronismo.

Fuerza Patria y La Libertad Avanza polarizarán la discusión bonaerense, que a partir de las cuestiones provinciales seguro llevarán a un debate sobre modelos nacionales. Quien aparece con posibilidades de terciar en la controversia es el armado de centro Somos Buenos Aires, que nuclea al radicalismo, al peronismo no kichnerista y agrupaciones como la Coalición Cívica y el GEN. Necesitarán rodaje para mostrar cohesión interna y presentarse como opción. Por otro lado, el Frente de Izquierda irá en busca de un sector del electorado bonaerense que desde hace tiempo lo mantiene como opción, con candidaturas fuertes como las de los ex diputados Nicolás del Caño en la Tercera sección y Romina del Plá en la Primera.

Más allá de las candidaturas que se inscribirán este lunes, la campaña bonaerense tendrá dos protagonistas excluyentes dada la ausencia forzada de Cristina Kirchner, detenida y proscripta. Uno será el gobernador Kicillof, que desde hace semanas recorre la geografía provincial inaugurando obras en materia de infraestructura, educación y salud, y exponiendo en cada mensaje sus diferencias con el modelo libertario, que ahora se cierne como una amenaza sobre la PBA. Las consecuencias directas del modelo económico de Milei ya se sienten en pérdidas de puestos trabajo en todo el cordón industrial del Conurbano, donde el peronismo tiene su elector histórico. La campaña le servirá a Kicillof para mostrarse como la principal opción a Milei, posicionándose como virtual contendiente de cara a las presidenciales de 2027.

El otro protagonista será justamente el Presidente, que promete hacer campaña en la Provincia y acompañar a los candidatos de La Libertad Avanza. Este domingo ya intervino, aparentemente escandalizado por los cortes de luz que motivaron que la justicia electoral prorrogara el cierre de listas. Por esa postergación de algunas horas, que en poco afecta al proceso electoral, Milei -que días atrás alentó las referencias al cierre y hasta bombardeo del Congreso nacional- comparó al peronismo con un "monstruo". La encuesta de la consultora Zubán Córdoba conocida este fin de semana mostró que una porción del electorado mantiene la pulsión antikirchnerista, pero que mes a mes viene creciendo el sector de quienes se posicionan en el "antimileismo". Todo eso estará en juego en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.