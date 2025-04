Avanza el acuerdo PRO-LLA en Buenos Aires y se espera una nueva foto

En las últimas horas, se intensificaron las señales de acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Si bien todavía no llegaron a la etapa de “porotear”, los lugares que le tocará a cada uno en las distintas listas, el acuerdo “está avanzando bien”.

Se espera que, en breve, haya una reunión y una foto entre los dos bandos para consolidar la relación y la intención de ir unidos en la provincia para ganarle al peronismo. La primera y última imagen rimbombante en este sentido fue el 17 de marzo, en Casa Rosada, entre los hermanos Milei, Cristian Ritondo y Diego Santilli, dos de los referentes de esta negociación. Por ahora, no está pautada la comunicación de ningún acuerdo, sino un nuevo gesto en ese sentido para mostrar el avance del diálogo. A Ritondo y Santilli también hay que sumarle, en el impulso de las charlas, al intendente Guillermo Montenegro, que esta semana se reunió con el vice del partido libertario en Mar del Plata.

Si bien Mauricio Macri no se mostró tan duro ante la posibilidad de un acuerdo, sino más bien dispuesto a ir en ese sentido porque es la única manera de vencer al peronismo, en Buenos Aires no se están imaginando un pacto de sellos, sino entre dirigentes. Sin embargo, es clave la participación que pueda tener Mauricio en este proceso, pero también Karina, una pata ahora muy activa en las conversaciones. Está latente el temor a que el ex presidente diga algo que haga estallar todo por los aires, producto de su enojo o sus demandas. Pero también está el miedo a que los violeta jueguen sucio para imponerse.

Lo cierto es que, para lograr la confluencia, quieren bajarle el precio a estas discusiones entre fuerzas políticas similares. Según confió un dirigente amarillo, el electorado que comparten el PRO y La Libertad Avanza no gusta de la estrategia de enfrentamiento interna que desataron en la Capital Federal. No le agrada que los violeta le peguen a los macristas que, a fin de cuentas, hicieron reformas en la Ciudad en estos 17 años, pero tampoco que Mauricio Macri le pegue a los libertarios.

Después de una seguidilla de muy malas noticias, el gobierno ya no está en la mejor posición posible y, como interpretó el referente, si lee los datos como los leen los amarillos, cambiará la estrategia y pasará a golpear al kirchnerismo en lugar de al PRO.

La sintonía entre el oficialismo y macrismo está cada vez más aceitada. En la Cámara de Diputados, los aliados de La Libertad Avanza decidieron ayudar al gobierno en la investigación del escándalo $Libra y conformaron interbloques para sumar más presencia amigable y hacer ruido en la comisión dedicada a la averiguación y esclarecimiento de los hechos.

Con ese movimiento, el PRO se unió al MID y al monobloque Somos Fueguinos, mientras que los violeta se acercaron a los tucumanos de Creo. ¿Por qué el macrismo y los libertarios no conformaron un interbloque entre ellos? A sabiendas de la expectativa generada en torno a un posible acuerdo en Buenos Aires, no quisieron generar revuelo por anticipado, en especial porque estos espacios parlamentarios probablemente se desarmen en cuestión de días, porque son meramente estratégicos.

Se formaron, básicamente, para que cada uno de estos nuevos armados circunstanciales pueda sumar un legislador más y que el gobierno cuente con dos voces extra que ayuden a evitar el monopolio de la palabra opositora. “Lo que hay que hacer en esas comisiones es bardo”, resumió un legislador ante la fortaleza que tiene el kirchnerismo y otros sectores en esta nueva comisión.