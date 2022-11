Zannini también habló de Cristina Kirchner candidata: "Es necesario que esté"

El Procurador del Tesoro confió en que la Vicepresidenta "si ve la necesidad, no va a esquivarle al bulto", en referencia a una eventual candidatura presidencial en 2023. A su vez, expresó su deseo de que haya "gente jóven que conduzca".

El procurador del Tesoro nacional, Carlos Zannini, se sumó al debate electoral que se está dando en el Frente de Todos y especialmente en el kirchnerismo acerca de "CFK candidata" y si bien afirmó que considera "necesario que esté también admitió que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "tiene la responsabilidad suficiente para hacerse cargo de lo que la historia y el ahora le pida", en referencia a una posible candidatura presidencial para 2023.

"Los líderes nunca son de sí mismo, hay una pertenencia a la historia y creo que más que nadie tiene claro el papel en la historia", señaló el ex candidato a vicepresidente en diálogo con El Destape Radio, para luego añadir: "Creo que si ella ve la necesidad, no va a esquivarle al bulto".

Según consideró Zannini una posible candidatura respondería a "una necesidad, más que clamor popular", para luego señalar que "Cristina tiene la responsabilidad suficiente para hacerse cargo de lo que la historia y el ahora le pida". Al respecto, también evaluó: "Las cosas tienen que ser menos exigentes para ella, que tenga la posibilidad de pensarlo y decidirlo", opinó el ex secretario legal y técnico de Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner.

Si bien, aclaró que tiene "el corazón partido", ya que también quiere "que venga gente joven, que conduzca y asuma las responsabilidades", señaló que la otra parte de su deseo es "que Cristina pueda comprender que es necesario que esté, para que Lula colabore con ella y viceversa".

El dirigente kirchnerista consideró que el triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva en las elecciones de Brasil "nos abre muchas posibilidades". Y agregó:"No la estoy lanzando, ni he hablado con ella y seguramente me va a reprochar lo que digo. ¿Pero por qué no?".

Respecto a los nuevos dirigentes, el ex candidato a vicepresidente "le haría bien a la Argentina bajar veinte años de los liderazgos". Cuando se le consultó si ese posible lugar lo podría ocupar el ministro del Interior y dirigente de La Cámpora, Eduardo "Wado" De Pedro, Zannini respondió: "¿Por qué no?".

En referencia a la agrupación cristinista, el funcionario nacional recordó que les dijo: "Ustedes son el grupo más organizado que tiene la política en este momento, lo que les falta es que la sociedad los referencie como representantes". En ese sentido, los instó a "asumir funciones públicas, de conducción y dar resultados en esta".

Por otra parte, Zannini opinó sobre las excarcelaciones de los líderes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, acusados de ser instigadores del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta. Según consideró, “el atentado marca un quiebre en el pacto democrático” y afirmó: “Yo creo que lo que buscaron era matar a Cristina, porque sin ella termina siendo un colectivo diverso”.

En ese sentido, consideró que este accionar de la justicia “deja sin ninguna responsabilidad a quien rompe el pacto democrático”. En ese sentido, reflexionó: “Si pensamos que la muerte es la solución, el país no tiene futuro”. Asimismo, destacó que “el objetivo es que tengamos miedo de ser Kirchnerista” y añadió que “si le paso algo a Cristina como no le va a pasar a otro dirigente”.

En ese sentido, denunció que el Poder Judicial “no está haciendo justicia", aclarando que "algunos" de sus miembros "están ubicados estratégicamente”. En ese sentido, afirmó que "la justicia tiene que tomar el caso" del intento de magnicidio "con mucha responsabilidad”.

Sobre la situación de la ex mandataria tras el atentado, el Procurador reveló que “Cristina es muy fuerte, tiene la fortaleza de millones de mujeres argentinas” y que "no le hace mella, pero sí crear la fragilidad que pueda haber existido"