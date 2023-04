Yasky: "Cristina está dispuesta a ser protagonista en el Frente de Todos"

El diputado nacional celebró la noticia de que la vicepresidenta sea protagonista en el Frente de Todos y en la política argentina. "Ella es la figura central y va a seguir siéndolo", afirmó.

El Secretario General de la Central de Trabajadores (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky, celebró la posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Kirchner tenga un papel preponderante dentro del Frente de Todos (FdT) y la política argentina durante las próximas elecciones presidenciales. "Ella es la figura central y va a seguir siéndolo, no se ha movido un milímetro su convicción de seguir siendo lo que siempre fue", añadió. Además remarcó que "dejó abierta la posibilidad" de ser candidata e insistió, con un mensaje al Gobierno nacional, por la implementación de la suma fija.

En diálogo con El Especial de los Sábados, por El Destape Radio, el dirigente político se refirió a la divertida frase que dejó las dos veces mandataria y que puso en alerta a todo el arco político. "Ojo, los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden", señaló CFK tras el pedido de uno de los presentes en un encuentro que compartió con dirigentes kirchneristas del sindicalismo, el pasado miércoles. "Para mí y para mucha gente, es una buena noticia que Cristina está dispuesta a ser protagonista y no a ser testigo de lo que pase en el Frente de Todos o en la Argentina", remarcó.

Yasky señaló que lo dijo "con ese sentido del humor que tiene" pero que buscó, a través de esa frase, subrayar que no dará un paso al costado. "Lo cual no significa ni equivale a decir 'voy a ser candidata a presidenta'. Ella es la figura central y va a seguir siéndolo, no solo en el FdT sino en la política argentina. Con proscripción y con todo lo que ha vivido, no se ha movido un milímetro su convicción de seguir siendo lo que fue siempre", sostuvo.

Asimismo, el diputado nacional se deshizo de elogios para con la vicepresidenta y manifestó que su presencia activa en la política "nos refuerza, nos alegra y nos mejora la perspectiva" ya que no existen líderes populares como CFK, Lula, Eva o Perón. "No están guardados o congelados y uno los saca, los calienta un poquito y los pone en movimiento, no hay. Hay mucho personaje de cuarta con voracidad y sed de poder, pero gente que quiera sacrificarse por su pueblo y tenga la lucidez y el coraje que tiene Cristina... Hay pocos", agregó. Mientras que sostuvo que "dejó abierta la posibilidad de la candidatura, que era lo que le pedíamos todos ahí".

Por otro lado, Yasky volvió a solicitar la implementación de una suma fija o de alguna política similar para recomponer el salario de trabajadoras y trabajadores. "Si no se busca que haya pesos para que la gente llegue a fin de mes con la misma urgencia y el mismo empeño que se pone en buscar dólares para que la economía siga funcionando, vamos a estar en una situación que es absolutamente anacrónica para un gobierno que vino con la promesa de reducir la pobreza que dejó el macrismo", lanzó.

Sobre esto último, manifestó que el reclamo es similar al que se observó durante la época de Néstor Kirchner o el primer trimestre del gobierno de Alberto Fernández, "donde hubo un aumento suma fija que funciona y levanta el piso de los salarios, reduciendo en poco tiempo la pérdida salarial". Y solicitó que si desde el Gobierno tienen una respuesta o una idea mejor, que "por favor la digan antes de que la situación se siga deteriorando" porque "estamos jugando a mantener cierto funcionamiento de la economía tirándole el peso del sacrificio a los sectores populares", concluyó.

La nota completa: