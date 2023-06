Urgente: un partido político le ofreció a Ariel de Gran Hermano ser candidato en las Elecciones 2023

A horas del cierre de alianzas, un importante partido político le ofreció a Ariel Ansaldo ser candidato en las próximas elecciones. Qué espacio buscó al exparticipante de Gran Hermano.

Ariel Ansaldo fue sondeado a horas del cierre de alianzas por un partido político para ser candidato en las próximas Elecciones 2023. El exparticipante de Gran Hermano y actual integrante del programa Editando Tele, que se emite por NET TV, fue contactado por una fuerza que se presentará en los próximos comicios a nivel nacional.

Big Ari, cómo fue popularmente conocido Ariel Ansaldo, nunca estuvo vinculado a la política y tampoco perfiló su carrera en ese sentido. Tras salir de Gran Hermano, el oriundo de zona sur del Gran Buenos Aires en más de una ocasión manifestó su deseo de triunfar en el mundo del espectáculo. Actualmente, se dedica al stand up, al teatro, siendo condescendiente con su búsqueda.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por esta situación, y si bien desde el espacio político que lo buscaron le adviertieron que estas "son oportunidades que no se presentan todos los días", Ariel de Gran Hermano decidió rechazar la propuesta para ser candidato a Intendente en el partido bonaerense de Berazategui por el partido liberal DEMOS, liderado por Nazareno Etchepare (quien en 2019 fue precandidato a diputado nacional en el partido de José Luis Espert).

Según pudo averiguar El Destape, Ariel Ansaldo declinó esta propuesta electoral para continuar con su trayecto artístico. "Quizá para cuando terminen mis días, pero ahora quiero ir por lo artístico. Devolverle a la gente el amor que me dio, el cariño. Con stand up, con comedia. Quizá en el final de mis días sí, vaya con lo social. Pero no me voy a meter ahora", fueron las palabras que, mediante un audio de WhatsApp, Big Ari eligió para expresarle su negativa a la persona que lo sondeó desde DEMOS.

Elecciones 2023: por qué buscaron a Ariel Ansaldo para ser Intendente de Berazategui

De acuerdo a la información conseguida por El Destape, DEMOS vio en Ariel Ansaldo una figura joven que incursione en política para captar votos del mismo estilo. Otro de los nombres que se puso sobre la mesa es el de Walter "Alfa" Santiago, aunque éste no habría llegado a recibir una propuesta para sumarse al espacio.

Elecciones 2023: Provincia extendió hasta mañana el plazo del cierre de alianzas

La justicia electoral de la provincia de Buenos Aires definió estirar hasta el jueves a la mañana el límite para la presentación de alianzas para las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) en territorio bonaerense.

Por decisión del juez provincial en lo electoral Alejo Ramos Padilla se estiró el plazo para el cierre de alianzas electorales "hasta las 9.30" del "jueves 15 de junio".