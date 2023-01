Spots periódicos para "no estar a la defensiva" y reivindicar la gestión: la nueva estrategia de Alberto Fernández en comunicación

Esta semana se largó el primer video de lo que será una nueva forma de comunicar en el Gobierno. Subir a Macri al ring y pegarlo a la derecha antidemocrática. Por las dudas, en Casa Rosada aclaran: "No son spots electorales". ¿Se lanza Alberto a la reelección?

El sorpresivo video de Alberto Fernández que publicó en sus redes sociales el miércoles no será el único ni el último con esa misma tónica: reivindicar la gestión, contar los tres años que lleva en el Gobierno y cruzar al macrismo. Es parte de la nueva estrategia de comunicación que tendrá en este 2023. ¿Fue un spot electoral? ¿Se lanzó por la reelección?

"No fue un video de campaña ni nada por el estilo, queremos dejar de estar a la defensiva. Los medios nos atacan todos los días", contaron a El Destape desde el entorno del mandatario. La idea más ambiciosa es lanzar un spot por semana, aunque suponen que habrá más demora entre uno y otro.

La realización está a cargo del equipo de comunicación del Presidente, encabezado por Gabriela Cerruti, la vocera del mandatario. Según contaron en casa Rosada, quedaron conformes con el resultado final del spot que se conoció esta semana y también con el mensaje, que tuvo, claro está, muchísimas críticas de parte de la oposición. El video está enfocado en la frase de Mauricio Macri que llamó "sociedad fracasada" a la población argentina. Así arranca. Sube al ring al expresidente e intenta adherirlo a la derecha antidemocrática que representa Jair Bolsonaro, tal las palabras que usó hace días el Canciller Santiago Cafiero en El Destape Radio.

"Qué futuro puede tener un país que tiene un expresidente recorriendo el mundo diciendo que su pueblo es la sociedad más fracasada en los últimos 70 años. Mientras juego con Francisco busco una respuesta, lo miro, y no dejo de pensar en cómo será la Argentina en la que él crezca", comenzó su reflexión Fernández en el video. Juntos por el Cambio salió a cruzarlo con dureza.

En Casa de Gobierno describieron esta nueva modalidad: "Tenemos muchos logros económicos para contar, por eso vamos a lanzar estos videos. El foco es la comunicación de la gestión, no es de campaña. Es parte de la nueva estrategia de comunicación que vamos a implementar".

Hoy en El Destape Sin Fin, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, hizo referencia al mensaje que brindó Alberto mediante su video en redes sociales y expresó: "El presidente lo viene planteando y tenemos que dejar en claro cuál es la discusión en la Argentina: hay una discusión de dos modelos".

Nadie habla (o nadie quiere hablar) de la reelección de Alberto Fernández. Por eso repiten que no fue un spot electoral ni en clave de campaña ni el mandatario está lanzando su reelección. "Falta un montón", le responden a El Destape sobre los comicios en el horizonte. Deslizan un mes para conocer algún tipo de decisión sobre este tema. "Mayo".

A saber. El 15 de mayo es la fecha límite para hacer la convocatoria a las PASO. Lo hace el Presidente de la Nación con un decreto que se publica en el Boletín Oficial. El miércoles 14 de junio será el último día que los partidos políticos tendrán para pedir el reconocimiento de alianzas transitorias con las que querrán competir. Y diez días después, el sábado 24 de junio, vence el plazo para que los partidos políticos presenten las listas de sus precandidatos. Cada partido debe oficializar sus candidatos en sus juntas electorales y los modelos de sus boletas y comunicar ambas cosas a la justicia electoral.

El 18 de mayo fue la fecha elegida en 2019 para el lanzamiento de la fórmula del Frente de Todos. Fue con aquel video de Cristina Kirchner donde contaba a la población que Fernández iba a encabeza la dupla que la expresidenta secundaría.

Al momento no hay candidatos por el oficialismo frente a la decena que hay en la oposición. Dentro del FdT se espera una decisión de Alberto para avanzar en un proyecto personal o apoyar la reelección. La palabra "paciencia" será tendencia en las próximas semanas.

Tanto públicamente como en privado, dentro del kirchnerismo aun hay ilusión sobre la candidatura de Cristina Kirchner. Ya son varios los referentes dentro del círculo de CFK que repiten que aún no está cerrada esa posibilidad. La vicepresidenta fue clara en su última intervención: "No fue renunciamiento, es proscripción", expresó y aclaró así su discurso anterior donde adelantaba que no iba a ser candidata en 2023. En el entorno de Alberto creen que la exmandataria no será candidata.