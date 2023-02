Se agudiza la crisis en el PRO por la interna en Mendoza y tensiona la unidad en Juntos por el Cambio

La tensión entre Rodríguez Larreta y Bullrich se trasladó a una “mala reunión” de la mesa del partido en la que estuvo Macri. El ex Presidente advirtió por las consecuencias de que se rompa la coalición en Mendoza, mientras que el jefe de Gobierno llamó a “respetar el federalismo”.

Escala la tensión en el PRO por el armado electoral en Mendoza. Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tuvieron una “mala reunión” y no consiguieron encontrar una salida al conflicto que atraviesa Cambia Mendoza, la expresión local de Juntos por el Cambio, que está al borde de romperse por la feroz interna entre los candidatos a gobernador Alfredo Cornejo (UCR) y Omar de Marchi (PRO). Macri definió como una “jugada peligrosa” romper la coalición local y advirtió por las consecuencias que eso podría tener a nivel nacional. Larreta llamó a “respetar el federalismo".

La situación en Mendoza de cara a las elecciones tiene una característica particular que la diferencia de la ruptura de Juntos por el Cambio en Neuquén y Río Negro o de la interna que radicales y amarillos protagonizaron en La Pampa. En la tierra del vino gobierna la UCR y la manera en que actúe el PRO puede desembocar en una crisis que se propague al resto de los distritos y afecte la unidad a nivel nacional.

De Marchi y Cornejo, que no tienen diálogo hace más de un año, se lanzan acusaciones cruzadas. El primero acusa al radical de formar parte de un espacio integrado por sectores vinculados al kirchnerismo, como el Frente Renovador y de Libres del Sur. En el radicalismo chicanean al diputado con que su único triunfo fue con Cornejo en la lista. El conflicto mendocino se traslada a lo nacional y se coló en el PRO ya que Cornejo es aliado de Bullrich y hasta su nombre sonó como posible integrante de una fórmula electoral, mientras que De Marchi es el armador nacional de la campaña “Larreta 2023”.

En el Zoom que tuvieron este martes por la tarde, al tomar la palabra y referirse a lo que ocurre en la provincia, donde según supo El Destape es casi un hecho que De Marchi no irá a una interna con Cornejo y competirá por fuera, Macri alertó que si eso ocurre puede afectar seriamente la unidad a nivel nacional. “Estamos dilatando la decisión. Sabemos que ni De Marchi ni Cornejo se van a poner de acuerdo y esto traerá mayores consecuencias en Juntos por el Cambio”, advirtió y se mostró cerca de la postura de Bullrich de tener una pronta decisión al respecto.

Cornejo y De Marchi, en tiempos de mejor vínculo.

En otro tramo de la charla, aprovechó para hacer un pedido especial respecto a la estrategia legislativa ya que estaban presentes los diputados Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Federico Angelini y Laura Rodríguez Machado. A ellos, y por extensión al resto del bloque, solicitó no dar quórum en la sesión que el Frente de Todos busca llevar a cabo en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias para tratar la moratoria previsional y la creación de universidades, algo en lo que estaba interesado un sector del radicalismo.

La fecha de una definición de esta crisis mendocina es uno de los puntos más urgentes a resolver en la principal alianza opositora. Desde el sector de Cornejo aseguran que en la mesa nacional de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, como presidenta del PRO, se comprometió a dar una respuesta por esta situación el 15 de febrero o, a más tardar, el 22 del mismo mes. “Tiene que dar una definición”, instaron cerca del senador nacional y apuntaron que “no hay margen” para hacer una cosa en las municipales y otra en la provincia.

Por ahora, se impuso la intención del larretismo de “no comprar la ansiedad radical” y que se trató de una “fecha antojadiza”, según describió uno de los participantes de ese encuentro a El Destape. “Ellos apuran una resolución, pero el plazo para el cierre es el 12 de abril”, aseguró el mismo dirigente. Larreta llamó a “respetar los federalismos” y reclamó: “No nos metamos en cuestiones internas que no están resueltas”. Por eso, su intención es postergar una definición al respecto, seguir conversando y usar el tiempo que sea necesario para encontrar un acuerdo. Además de los anteriormente nombrados, lo escuchaban en el encuentro virtual Jorge Macri y Eduardo Macchiavelli, funcionarios de su gestión porteña, Fernando de Andreis y el senador nacional Humberto Schiavonni.

La teoría del ala “halcón” del PRO es que Larreta busca mantener en pie la postulación de De Marchi para “golpear el proyecto presidencialista de Bullrich” por lo que Cornejo pasó a jugar por la gobernación y se bajó de la pelea nacional, “desgastar” al radical en esta puja interna y “posicionar a su armador” como principal opositor interno de la alianza. Asimismo, acusan a De Marchi de querer romper el frente local, de realizar acusaciones que ni el kirchnerismo realiza. “Se ha metido con la gestión y ha cruzado una línea de la que es difícil volver”, evaluaron en la Casa de Mendoza.

Mientras tanto, en el ala “paloma” acusan al gobierno mendocino, hoy en manos de Rodolfo Suárez, de no haber gobernado estos años como un frente y de no haber conformado una “mesa política” local. Tras señalar que Cornejo “está preocupado” porque no se alinea todo JxC detrás de él, van más allá para justificar la candidatura de De Marchi al acusar al radical de “capturar” las instituciones de esa provincia. “Mendoza aparece como el paraíso de las instituciones y no es verdad”, denunciaron cerca de De Marchi.

Según supo este medio, es un hecho que De Marchi no irá a una interna con la UCR. “La decisión está tomada, formalmente el radicalismo y el PRO no acordamos en Mendoza”, sentenciaron en el equipo del diputado mendocino y armador de Larreta. De concretarse, es una incógnita la estructura que acompañará a De Marchi como candidato. Aunque en su equipo aseguran que tiene muy buen vínculo con la líder de la Coalición Cívica, a quien visitó en su casa de Exaltación de la Cruz a mediados de diciembre pasado, también con el Partido Demócrata del que formó parte, peronistas no K y hasta con libertarios vinculados a Javier Milei.

Habrá que esperar qué decisión tomará el PRO local, conducido por el demarchista Álvaro Martínez. Si bien el partido provincial le responde a De Marchi, a nivel nacional puede que Bullrich, aliada de Cornejo, pueda que decida intervenirlo de no coincidir con los movimientos del dirigente. Será clave saber qué ocurrirá con las elecciones municipales en siete departamentos, seis de los cuales gobierna el Partido Justicialista. De Marchi, según supo este portal, no presentará listas por fuera en las municipales para evitar ser acusado al día siguiente de “responsable” de la derrota si llegase a producirse.

En diálogo con este portal, un importante dirigente del PRO nacional avisó que el partido tiene que competir en las municipales por lo que advirtieron: “No es aceptable no competir, sino intervendremos el partido”. El martes que viene tanto Machiavelli como Angelini y el mendocino Martínez se volverán a reunir el martes para tener una definición sobre las elecciones municipales, ya que el 1° de marzo se deberán presentar las alianzas ante la Junta Electoral provincial.

La elección en La Pampa repercutió en el PRO, donde tanto Macri como Larreta, Bullrich y Vidal se mostraron con el derrotado Martín Maquieyra ante Martín Berhongaray. Como lo hicieron los presidenciables del PRO, los correligionarios nacionalizaron el triunfo y dejaron mensajes direccionados a la interna mendocina. Cornejo aseguró que la primaria pampeana fue “la mejor manera” de resolver las diferencias. La interna continúa y se profundiza.