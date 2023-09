Schiaretti se relanza en medio de las tensiones en el PJ cordobés

El gobernador cordobés Juan Schiaretti relanza este miércoles su candidatura presidencial con un acto en la Rural en medio de los tironeos por el "voto útil" en Córdoba. Patricia Bullrich le pidió que baje su fórmula, algo que Florencio Randazzo calificó como "antidemocrático". Una legisladora delasotista le dijo al gobernador que blanquee su acercamiento a Juntos por el Cambio así deja en libertad de acción al peronismo cordobés.

El gobernador cordobés Juan Schiaretti y el diputado Florencio Randazzo relanzarán este miércoles su alicaída fórmula con un acto en la Rural en el que buscará posicionarse de nuevo en la avenida del centro de un escenario cada vez más polarizado. En el estrecho margen de votos que quedaron comprimidas las tres principales fórmulas en las PASO, el escaso 3,7% de Hacemos por Nuestro País se convirtió en importante. La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sostuvo que "no sería malo" que Schiaretti se bajara, una opinión que Randazzo calificó como "antidemocrática". En tanto, la legisladora delasotista Tania Kyshakevych, que viene trabajando para la campaña de Sergio Massa, salió a plantear que el gobernador debería definir su pase a Juntos por el Cambio y que "deje en libertad al peronismo de Córdoba". Posicionamientos que ya empiezan a perfilarse de cara al posible ballotage.

Lo de Schiaretti en las PASO quedó muy desdibujado. Luego del intento fallido de Horacio Rodríguez Larreta de incoporarlo a la coalición opositora, Schiaretti siguió adelante con su una postulación que no levantó entusiasmos. Sumó en total 900 mil votos y ni siquiera se impuso en Córdoba, donde ganó Javier Milei. En provincia de Buenos Aires y CABA, sus postulantes no superaron el piso. El cordobés insistió entonces que sería candidato en octubre y que luego dialogaría con quien apoyara su propuesta de federalismo, producción y trabajo. Sin embargo, la semana pasada se generó una situación que generó suspicacias cuando su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, apareció sentado en primera fila durante la presentación en la Fundación Mediterránea de Carlos Melconian como referente económico de Bullrich.

Ese gesto generó múltiples repercusiones. Aparentemente, fue sólo un gesto de acompañamiento a la Fundación Mediterránea y no a la candidata, que ayer reaccionó de manera impensada. "No sería malo que Schiaretti deje de ser candidato y piense en otra instancia. No seria malo, sería una buena idea", opinó Bullrich, un día antes del relanzamiento del cordobés. "Espero que Bullrich reflexione y admita que se equivocó. No sólo el más votado puede competir", le salió al cruce Randazzo. Pero mal arranca una campaña cuando debe comenzar a descartar pedidos para que se baje y favorezca el "voto útil".

La sorpresiva aparición de Giordano en la presentación de Melconian disparó la reacción del sector del peronismo cordobés más afín a Massa. "Schiaretti se da cuenta que el peronismo no tolera más su coqueteo con juntos por el Cambio y obliga a Giordano a estar en la foto de Buenos Aires mañana. ¡No nos engañan más!", tuiteó Kyshakevych, que es vicepresidenta del bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba e impulsa una rebelión de los legisladores que se consideran delasotistas contra los coqueteos con el macrismo. Uno de los argumentos que esgrimen es que consideran inaceptable que Schiaretti haya mandado un representante al acto en la Fundación Mediterránea y no hubo ninguno de sus ministros en la inauguración de la obra de la reversión del Gasoducto Norte que encabezó Massa.