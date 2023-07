Elecciones 2023: con eje en la inseguridad y una frase de Cristina Kirchner, Santilli difunde un nuevo spot de campaña

El precandidato a gobernador bonaerense por el larretismo lanzó una nueva pieza publicitaria en el que retomó el eje de la inseguridad como en su primer video, en el que también habló de trabajo y educación.

El precandidato a gobernador bonaerense por el espacio de Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones 2023, Diego Santilli, difundió esta mañana su nuevo spot de campaña, que al igual que los anteriores tiene la consigna "Queremos lo mismo" y hace eje en el problema de la inseguridad y el narcotráfico. Lo llamativo es que incluyó la frase "papa caliente", utilizada en el último tiempo la vicepresidenta Cristina Kirchner para elogiar el trabajo hecho por Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

En el nuevo spot Santilli asegura que gobernar la provincia es "agarrar una papa caliente que el último que la agarró la terminó soltando, porque no se hizo cargo de los problemas que tiene". Asimismo, continuó: "Esta provincia necesita manos con ganas de laburar para que los chorros estén presos y los narcos lejos de nuestros hijos". Y concluyó en la pieza publicitaria: "Porque con todas las manos de los que queremos lo mismo somos mucho más fuertes, y no hay papa caliente que entre todos no podamos agarrar".

Semanas atrás, Santilli lanzó un spot de campaña que también contenía un mensaje focalizado en la seguridad, aunque en ése sumó el trabajo y la educación. El precandidato a gobernador enfrentará en las PASO del próximo 13 de agosto junto a su compañero de fórmula, Gustavo Posse, a la nómina para la gobernación bonaerense que propone Patricia Bullirch, encabezada por Néstor Grindetti, quien es secundado por el radical Miguel Fernández.