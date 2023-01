Sabbatella: “Hay que frenar la proscripción contra Cristina para defender la democracia”

El presidente de Nuevo Encuentro encara una campaña federal con afiches que llevan la imagen de la vicepresidenta y la leyenda "Cristina es esperanza. No a la proscricpión".

El presidente de Nuevo Encuentro y dirigente cercano a Cristina Kirchner, Martín Sabbatella, se refirió a la situación judicial de la vicepresidenta y llamó a "romper con la proscripción". Así, se sumó el operativo clamor para que sea candidata este año. En la causa Vialidad, Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El también titular de la Acumar definió ese juicio como una "vergüenza" que "consumó la proscripción a Cristina" y aseguró que se ratificó "su total inocencia y la existencia de una mafia judicial al servicio del poder real de nuestro país”. Sabbatella prepara una campaña federal con afiches que se verán en las calles de todas las provincias y no solo llevan la imagen de CFK sino también la leyenda "Cristina es esperanza. No a la proscripción".

El dirigente kirchnerista subrayó que “Cristina es la principal dirigente política de nuestro país y de la región" y mencionó: "La persiguieron a ella y a su familia, quisieron matarla y luego la proscribieron". En conclusión, advirtió: "Si nuestro sistema político acepta todo esto sin más, se está aceptando el fin del acuerdo democrático”.

Sabbatella llamó a “romper con esa maniobra mafiosa del poder real" lo que consideró que "no solo es en defensa de Cristina y de las mayorías populares, es en defensa del conjunto de la sociedad y de la Democracia”. Por último, aseguró: “Como no pueden ganarle en las urnas, entonces tienen que sacarla del mapa político negándole al Pueblo la posibilidad de elegirla”.

Luego de la condena, Cristina Kirchner emitió un mensaje desde su despacho en el Senado donde aseguró: “El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa". Semanas después, otra frase alentó las expectativas de un sector del Frente de Todos: “Soy peruca y hablamos clarito. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva. Acá tampoco hay autoexclusión, hay proscripción".