Rossi, sobre las elecciones 2023: "Milei es un peligro para la democracia"

En diálogo con El Destape Radio, el candidato a vicepresidente cuestionó a la Libertad Avanza, a la que acusó de reivindicar a la última dictadura cívico militar.

El jefe de Gabinete y candidato de vicepresidente de Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi, se refirió a los resultados de las elecciones 2023 PASO, en las que el candidato de la La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se impuso con el 30,04% de los votos. "Milei es un peligro para la democracia argentina", dijo.

Unión por la Patria, con la fórmula de Sergio Massa y Rossi como vencedora de la interna, obtuvo el 27,27%, un punto menos que Juntos por el Cambio (JxC). En diálogo con El Destape Radio, Rossi expresó: "Las PASO están destinadas a elegir quienes son los candidatos hacia el interior de los espacios, pero obviamente que esa votación genera posicionamientos políticos. Nosotros terminamos eligiendo a Sergio Massa y a mí como candidatos y el posicionamiento político favorecido fue el caso de LLA con Javier Milei como candidato a presidente".

El jefe de Gabinete dio su visión sobre la buena elección de Milei, actual diputado nacional. "Yo creo que hay que decir las cosas como son. A mi criterio, lo que está en juego y en peligro si Milei gana las elecciones es el funcionamiento del sistema democrático tal cual lo conocimos hasta ahora. Milei es un peligro para la democracia argentina y nosotros tenemos que convocar a todos aquellos ciudadanos democráticos A una gran gesta democrática para evitar que la anti democracia se quede con el país. es la primera vez en la historia política de la Argentina que en elecciones libres la ultraderecha está en condiciones de ser competitiva y que ha ganado una elección como las PASO", señaló.

Además, le habló al electorado del dirigente libertario, quien cosechó más de 7 millones de votos. "Nuestro desafío está en decirle a los argentinos qué es lo que es Milei y qué es lo que se trata con Milei. La verdad es que yo entiendo, y nosotros lo veníamos viendo en nuestras recorridas y caminatas, el enojo, la decepción, la bronca de una cantidad de argentinos. Ahora, también con todo respeto les digo que el vehículo que eligieron para expresar esa bronca es un vehículo que lo que va a hacer es aumentarles la bronca", manifestó.

Por otra parte, Rossi apuntó contra el espacio liderado por Milei, que tiene dirigentes, como Victoria Villarruel, que niegan los desaparecidos de la última dictadura cívico militar. "Es un espacio político que reivindica a Videla. Sé que muchos, después de 40 años de democracia, no se acuerdan de quién es Videla. Nosotros nos acordamos de lo que fueron los siete años de dictadura, lo que significaron esos años en la Argentina y lo que costó tener este sistema democrático", declaró.

El ex ministro de Defensa habló también sobre el discurso de Sergio Massa en el bunker de UP tras conocerse los resultados del domingo. "Yo creo que estuvo muy bien ayer Sergio cuando dijo que, en el caso de ganar las elecciones, vamos a ser un gobierno de unidad nacional. Porque creo que de esto se trata, de comprometernos fuertemente, de que en nuestro gobierno la coalición de gobierno va a ser más amplia que la coalición electoral que representamos. y me parece que allí es donde tenemos que tener el camino", sostuvo.