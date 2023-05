Rossi: "Mi candidatura puede empatizar con un sector del FDT e interpelar a otros"

El jefe de Gabinete y precandidato a Presidente afirmó que no necesita ser definido "por estar al lado de alguien" y agregó que una interna fortalecería al Frente de Todos.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó este martes que no necesita ser definido "por estar al lado de alguien" en particular, luego de lanzar su precandidatura a Presidente dentro del Frente de Todos el último lunes.

"No necesito que me definan por estar al lado de alguien o no estarlo, o por salir en una foto o por estar arriba o abajo del palco. Tengo bastantes batallas dadas para que me puedan definir claramente", aseguró Rossi al ser entrevistado por Roberto Navarro en Navarro 2023, por El Destape Sin Fin.

De este modo, más allá de haberse mostrado en los últimos meses más cerca de Alberto Fernández y de no haberse subido al escenario durante el acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo, evitó polemizar acerca de si será precandidato por el albertismo o el cristinismo dentro del Frente de Todos.

"Mi candidatura puede empatizar con un sector del FDT e interpelar a otros", agregó. En ese sentido, el dirigente santafesino volvió a mostrarse a favor de que la realización de las PASO dentro del oficialismo para competir en la interna. "Con cuatro candidatos tenemos mejor intención de voto que un único postulante. Da 33, 34 y hasta 35 puntos. Si tenés un único candidato o dos candidatos no llegas a ese número. Esas PASO te permiten sintetizar en las definitivas".

La situación económica hoy y en 2024

Además, habló de sus perspectivas económicas para el 2024: "Es una mentira que el próximo año tiene que ser de recesión económica y de mayor ajuste con un mayor sacrificio de los argentinos. Si lo hacen, es porque quieren. Porque quieren una devaluación". Al respecto, agregó que "la condición no única pero sí necesaria para bajar la inflación es estabilizar el tipo de cambio".

El jefe de Gabinete se mostró optimista de cara al año que viene especialmente por el fin de la sequía: "El ciclo de la Argentina comienza a cambiar en noviembre y diciembre: no vamos a tener el problema de la sequía, no vamos a tener el problema de la energía, muchos especialistas dicen que vamos a tener un superávit de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares".

Aun así, admitió que un problema de este Gobierno ha sido la pérdida del salario real. "Hay que reconocer que los salarios no tienen el poder adquisitivo que nosotros desearíamos que tenga y hay que reconocer que tenemos una inflación que tenemos que tratar de dominar", señaló al respecto.

Pero igualmente consideró que "las empresas han quedado bien paradas, con niveles de ganancias muy altos y esto ha sido una toma excesiva de ganancias a costa del conjunto del pueblo argentino”.

Rossi se lanzó como pre candidato a Presidente

Agustín Rossi lanzó el último lunes su precandidatura presidencial por el Frente de Todos y convocó al electorado a que lo acompañen a "vivir en un país grande, en una Argentina soberana, con inclusión, con seguridad, con igualdad social y crecimiento económico".

"Quiero ser presidente, por eso te pido que me acompañes, que me des la oportunidad", expresó el jefe de ministros en un discurso de lanzamiento que fue transmitido por su canal de Youtube, en el que garantizó que en caso de ganar las elecciones, "el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos".

En un discurso que reivindicó al gobierno de Alberto Fernández y proyectó un buen panorama futuro, Rossi señaló que si es elegido jefe de Estado, "va a haber crecimiento con inclusión social y con redistribución del ingreso y que ese crecimiento se va a dar año tras año consecutivamente".

"No nos han tocado años fáciles" porque "Argentina tiene la convergencia de cuatro crisis: la del endeudamiento que recibimos, la pandemia, después la guerra y ahora la sequía", advirtió el jefe de Gabinete sobre la gestión actual.