Rossi: "Es imposible que un candidato oficialista no sea oficialista"

El jefe de Gabinete es una de las personas que Alberto Fernández impulsa como candidato de la Casa Rosada. En una entrevista con El Destape, contó cómo se enteró de la baja del Presidente, revela cuándo lanzará su candidatura y ya piensa en el relato de una campaña donde deberá contarle a la sociedad qué pasó con el Frente de Todos.

A través de charlas en las últimas semanas de despacho a despacho en la Casa Rosada y en Olivos, Agustín Rossi advertía que la decisión de Alberto Fernández de bajarse de ir por la reelección maduraba día a día. Y a su vez, impulsado por el Presidente, se entusiasmaba con la idea de ser uno de los candidatos del Frente de Todos en caso de que sucediera la resolución del Jefe de Estado. El jueves por la medianoche recibió un llamado. Era Alberto. Le confirmaba lo que él intuía: le contó que no irá por su segundo mandato.

Desde su lugar en la Casa Rosada, el Jefe de Gabinete en una entrevista a El Destape contó cómo sigue el gobierno hasta diciembre, revela cuándo lanzará su candidatura y ya piensa en el relato de una campaña donde deberá contarle a la sociedad qué pasó con el Frente de Todos.

ED: ¿Te sorprendió la decisión de Fernández? ¿La esperabas?

AR: Sabía que iba que iba a tener que tomar una decisión y que tenía que anunciarla en algún momento. Por la cotidianeidad que tengo con él porque charlo todo el tiempo, puerta de por medio en la Rosada, sabía que podía suceder. No me sorprendió. Yo sentía que él estaba madurando la decisión. Faltaba saber cuándo y cómo lo comunicaría.

Rossi volvió a hablar con Alberto al día siguiente, ese viernes donde Argentina amaneció con la novedad y otro video. Así como fue ungido como candidato en 2019, ahora así se dio su baja. "Alberto estaba bien. Sintió que fue bien comprendido por el conjunto de la sociedad. Es una decisión difícil porque cualquiera que llega a presidente en Argentina sabe que puede estar ocho años. Y no hacer uso de eso es complicado. Él tomó una decisión muy generosa, lo hizo no pensando en él", relató el jefe de ministros.

Al gobierno con Alberto Fernández como mandatario le quedan ocho meses de gestión. Su renunciamiento llega en medio de un tembladeral cambiario, con la economía en crecimiento pero con los sueldos por el piso, en su mayoría por debajo de la línea de la pobreza, una situación social cada vez más complicada y con el frente político en plena tensión interna.

ED: ¿Cómo sigue el gobierno ahora, con un presidente que no va por la reelección?

AR: Alberto lo dijo en su video: va a tener toda la cabeza puesta en la gestión y la energía ahí. Va a tratar de que sea lo más eficiente posible, como hasta ahora, teniendo en cuenta la sensibilidad de la economía. Y además va a seguir en acción como presidente del PJ para garantizar que haya PASO en las elecciones.

ED: ¿Qué opinás de las críticas de la oposición luego del renunciamiento? Hablaron de vacío de poder, falta de liderazgo, síndrome del pato rengo y debilidad política...

AR: No es una oposición altruista, es muy mezquina. Obviamente iba a generar críticas de estas características. Pero el Frente de Todos va a apoyar solidariamente al Presidente de acá hasta el final, va a tener la fortaleza como la venía teniendo. Ellos se olvidan del pasado rápidamente, cuando Macri quiso ir por la reelección Vidal dudó si era candidata a presidenta o no.

Ante la repregunta de si el FdT va a tener la fortaleza como la venía teniendo, Rossi reafirma que sí. Las internas fueron una constante en la erosión del gobierno que terminó de dilapidar, entre otras causas, la reelección de Fernández. El jefe de Gabinete recuerda entonces cuando la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires quiso desafiar a Mauricio Macri y ser ella la candidata a presidenta. Impulsada en parte por el círculo rojo y tentada ante encuestas que evidentemente fallaron: perdió hasta la PBA. Y Macri sigue y seguirá con el triste célebre récord de ser el único presidente argentino que fue por la re y no ganó.

ED: ¿Cómo se apoya a un presidente que no va por la re? Es algo inédito para el peronismo, más allá del caso de Néstor Kirchner que no tiene relación con este caso.

AR: Se fortalece la gestión, nos vamos a dedicar a fortalecerlo en todo lo que significa la gestión. Y al mismo tiempo va a tener un fuerte apoyo del espacio político.

¿Tendrá ese apoyo político interno, que será clave de acá hasta diciembre? "Va a suceder el apoyo", ratifica, sin dudarlo, Rossi. El tema es áspero, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de internas que caracteriza a la coalición en el último año y de cara al debate por las candidaturas que se viene en el peronismo.

Rossi es uno de los nombres que pregona Alberto Fernández para sucederlo. Otro es el embajador de Brasil, Daniel Scioli. Y el tercero es el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Son los tres nombres que tiene en la cabeza el mandatario para encabezar una fórmula desde la Casa Rosada y enfrentar a un candidato del kirchnerismo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

ED: Alberto quiere una paso entre dos sectores. Uno que represente al sector de Cristina y otro a la Rosada. ¿Qué vas a hacer vos?

AR: Yo dije que si Alberto no era candidato iba a evaluar e iba a ver la posibilidad de una candidatura mía. La valoración no tiene que ver conmigo en lo personal, tiene que ver con una candidatura como la mía que genere una cantidad de expectativa y algún tipo de adhesión. Me llevará una semana decidirlo. Con la insinuación de una candidatura, las respuestas que he tenido son muy entusiasmantes. Estoy entusiasmado, me falta un paso más. Insisto: no es una decisión personal. Todos los condimentos como persona los tengo: tengo ganas, estoy capacitado, estoy entusiasmado. Tiene que ver con una candidatura que genere expectativas.

El jefe de Gabinete hace semanas repite que más allá de las PASO se puede dar que finalmente haya un candidato único. Una persona que sintetice al conjunto de los sectores del Frente de Todos. Sin embargo, hoy prefiere no responder si puede llegar a ser él. "Hay que ser respetuosos de los procesos políticos de las coaliciones", contestó. Y argumentó: "Si hay una síntesis, deberá producirse en forma natural, que haya un candidato o fórmula que exprese el conjunto. Y si no hay síntesis, hay que ir a las PASO sin que sea traumático ir a las PASO, con un código de convivencia entre todos los sectores".

Pide que se pongan cinco reglas de juego, que no haya chicanas ni golpes bajos. "Que sean unas PASO competitivas y fraternas. Y que cuando termine ese proceso todos vayamos unidos a las generales", analizó el "Chivo". Además, Rossi dejó un mensaje para la interna: "Estoy en contra de que se intente sintetizar o forzar una síntesis sin que esa persona sea la que sintetice al Frente".

La campaña que se le viene será un desafío para el peronismo y una tarea titánica. Los candidatos tendrán que explicarle a la sociedad, a los peronistas y a quienes votaron a Alberto qué pasó en estos cuatro años, qué fue el Frente de Todos y por qué su Presidente no va por la reelección.

ED: ¿Cuál será el relato del candidato del Frente de Todos? Hay que contarle a la gente por qué no va Alberto, qué pasó y cómo se sigue a futuro. ¿Cómo se encara la campaña?

AR: Hay tres componentes que tienen que estar y no deben faltar. Primero la reivindicación o reconocimiento de los aspectos positivos de la gestión. Es imposible que un candidato oficialista no sea oficialista. Lo segundo es el reconocimiento del liderazgo de Cristina y de los doce años de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Y lo tercero es plantearle un horizonte de expectativas al conjunto de la sociedad diciendo que vamos a resolver los problemas que no resolvimos en esta gestión.