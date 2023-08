Rossi confirmó la buena noticia que todos los trabajadores esperan: "Se va a llevar a cabo"

El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria adelantó un medida de alivio para los trabajadores. Además explicó que cuando "tenés debilidad en la reservas, las expectativas de devaluación siempre están presentes”.

Agustín “Chivo” Rossi, candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP), confirmó que el gobierno nacional otorgará una suma fija para los trabajadores tras la suba del dólar y la inflación. En el programa de El Destape, Argentina Política, el también jefe de Gabinete se refirió a los resultados de las últimas elecciones PASO y dijo que: “Cuando tenés debilidad en la reservas, las expectativas de devaluación siempre están presentes”.

En tanto, señaló que “si se abre el cepo se genera una devaluación del 100%”. Sobre la elección de La Libertad Avanza (LLA), el dirigente fue por demás critico: "La propuesta de Milei ‘es poco sustentable’; es un improvisado que no tiene consciencia”. Y agregó: “Los asesores de Milei dicen que recién ahora se ponen a trabajar porque no creían que iban a ganar las elecciones”.

En referencia a las elecciones de octubre, el candidato se mostró “optimista”: “ “Estoy optimista, pero Milei presidente sería un peligro para la Argentina. Él no va a tener mayoría en el Congreso, no tiene minorías”. “Milei puede cerrar el Congreso”, afirmó.

En relación a la propuesta de “privatizar” la educación, Rossi indicó que “hace 150 años que tenemos educación gratuita y Milei dice que tenemos que pagar. Tuvimos educación primaria obligación y gratuita antes que el voto universal por las políticas de Sarmiento”.

Por otra parte hizo referencia a que “el voto a Milei es un voto descarte; su votante le dio una oportunidad porque es novedoso”. Rossi hizo una autocrítica de su partido y reconoció que “veníamos viendo que la gente está enojada”, por eso dijo: “Les quiero decir a los votantes de Milei que sus políticas solo les va a provocar más enojo. Es cierto que estamos en una situación complicada pero salimos con trabajo y producción”.

Sergio Massa define la suma fija

"Hoy mi responsabilidad es estabilizar variables, congelar precios", insistió Sergio Massa respecto al rol que le corresponde para este tramo de la pre-campaña para las elecciones presidenciales. Fue justo después de haber anunciado un congelamiento de los precios de combustibles hasta el 31 de octubre, que prometió como "el primero de varios" luego de la decisión de devaluar a inicios de la semana y los aumentos que eso disparó.

El ministro sabe que se juega buena parte de su suerte en la efectividad de esos acuerdos sectoriales y la recomposición de ingresos que otorgue a los trabajadores, que sigue negociando y anunciará la semana próxima. En medio, Massa viajará a Washington para cerrar el desembolso del FMI, que buscará mostrar como el fin del problema de la falta de dólares de aquí hasta fin de año y, con eso, el inicio de una nueva etapa. "Trabajo, educación y producción", definió los tres pilares de su modelo para contraponerlo al de Javier Milei.

Massa volvió a colocar como central la negociación con el FMI. "Me llevó tres meses negociar que el Fondo no vuelva hasta después de las elecciones, que la devaluación pasara del 100% al 20% que reclamaban", especificó. El ministro viajará el martes que viene a Washington para terminar de cerrar el desembolso de 7.500 millones de dólares que servirá para tranquilizar los mercados. De hecho, el dólar blue bajó ayer de 780 a 760 pesos".

La compensación llegará en forma de suma fija para los trabajadores, mejora de las asignaciones familiares y de la AUH, y también en la canasta de los jubilados. Además, incluyó en el paquete el acceso al crédito y puso como ejemplo el pago del mínimo con la tarjeta, con un interés que se fue por las nubes. "Y que no me vengan con el verso del 'plan patita', lo que vamos a hacer es compensar el daño que generó la devaluación que nos impuso el Fondo, que nos trajo Macri a la Argentina y que yo no renegocié", puntualizó.