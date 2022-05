Revés judicial para Uñac: declararon inconstitucional la anulación de las PASO

Fue a pedido respaldado por el diputado nacional, José Luis Gioja. Por su parte, el gobernador Sergio Uñac, confirmó que apelará la medida

En las últimas horas se volvió a mover el avispero en San Juan, luego de que la justicia declarara inconstitucional la ley que eliminó las PASO, una medida que fue respaldada por el Diputado Nacional, José Luis Gioja. "Al final se hizo justicia” celebró Gioja, luego de conocerse la resolución.

El gobernador Sergio Uñac había adelantado la intención de modificar el Código Electoral para suprimir esta instancia de voto y el hecho fue consumado en una sesión posterior con tratamiento sobre tablas, que no fue especial en la Cámara de Diputados de San Juan. Este escenario ofuscó a los actores de la oposición quienes, respaldados por Gioja, presentaron una solicitud ante la jueza Adriana Tettamanti para evitar que esto ocurra y el pueblo sanjuanino pudiera tener internas el próximo año. La jueza del Juzgado Contencioso y Administrativo, argumentó que “hubo vicios en el trámite de aprobación de la ley” y por eso, declaró inconstitucional la medida que suprime la instancia de elección de candidatos.

Ahora, los alfiles uñaquistas se presentarán ante la Cámara de Apelaciones para seguir adelante con su idea de eliminación de las PASO, una discusión que incluso Uñac había planteado a nivel nacional el pasado año. “Hasta que el fallo no quede firme, seguiremos adelante con la ley”, dijo el vicegobernador Roberto Gattoni al respecto del fallo que se conoció en las últimas horas. Creen que en la primera quincena de junio habrá veredicto final.

Una ley aprobada en una sesión repudiada

Fue a principios de mayo, cuando el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni había convocado a los 11 jefes de bloques para debatir los cambios en la Ley Electoral con el fin de eliminar las PASO en el territorio sanjuanino. Esto fue un pedido expreso de Uñac, quien viene arengando sobre el tema desde la época de la pandemia. Esta idea versa los argumentos de ahorro, básicamente, para las arcas provinciales.

Sin embargo, no todos los frentes que conforman las bancas estuvieron de acuerdo con esta iniciativa, puesto que los diputados de Juntos por el Cambio, del PRO, Actuar y Producción y Trabajo, se unieron para buscarle la vuelta a la aprobación de esta modificación histórica. Así elevaron un pedido formal de revisión ante la Justicia electoral para evitar la eliminación de esta instancia electoral.

En esta horas se conoció que la jueza dio lugar a ese pedido firmado por los diputados giojistas Juan Carlos Gioja, Graciela Seva y Leonardo Gioja, y declaró inconstitucional la eliminación de las PASO, dejando sin efecto la reciente aprobación del proyecto.

Una de las discusiones ahora puestas sobre la mesa, es si se trata de una Ley Decisoria o de una Ley de Orden Público. En el caso de ser considerada Ley Decisoria, no puede ser modificada antes de los 18 meses previos a la próxima elección. En ese aspecto se detienen porque está en debate la forma de tratamiento que tuvo la ley en su momento, que no fue discutida en una sesión especial. “Si se trata de una ley impulsada por el gobierno para el beneficio del bien común, todas las leyes serían decisorias”, explicó el fiscal de Estado, Jorge Alvo, quien argumentó que en este caso no es tal como la describen los legisladores giojistas. “Es una ley decisoria y estamos con los plazos vencidos”, asumió Leonardo Gioja.

En tanto, el fiscal provincial aseguró que la ley se aprobó bajo los parámetros convencionales siguiendo el orden de lo que implica la aprobación de una ley: el pedido de tratamiento de un legislador (Juan Carlos Abarca), la decisión de la mayoría de darle lugar al tratamiento del proyecto sobre tablas y la posterior aprobación de la mayoría. También, aseguró que lo que la jueza llama “vicios de procedimiento, no son tales”.

Esto es porque dentro del tratamiento de esa ley hubo 17 abstenciones que fueron en detrimento de la postura de la oposición, tras la moción del diputado Gioja que no fue tomada en cuenta porque no resultó con la mayoría. Este argumento fue tomado por la jueza para el dictamen de inconstitucionalidad. “En el reglamento dice que hay dos formas de votar, de manera afirmativa o negativa. Esas abstenciones, al no ser registradas ni haber pedido permiso para tal fin, se entendieron como votos negativos”, indicó. La semana que viene estará listo el escrito apelativo del fallo emitido, el cual se cree que tendrá resultados en un mes más.

Mientras tanto, hay satisfacción por parte del sector giojista, porque consideran que, “esto denota un funcionamiento democrático de las instituciones. Hicimos un planteo vinculado al procedimiento y recibimos una respuesta. Con esto dejó en claro que hay funcionamiento de los poderes y esto es bueno”, resumió Juan Carlos Gioja.