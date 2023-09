Resultados elecciones 2023 en Mendoza: quién ganó hoy

Según indicaron desde la junta electoral, participó de los comicios el 71% de los mendocinos que estaban habilitados para votar, un poco más que en las PASO.

La provincia de Mendoza celebró el domingo las elecciones 2023 a gobernador, en las que el candidato del Frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, busca imponerse tras ser el candidato más votado en las PASO. Los otros candidatos son Omar De Marchi, de La Unión Mendocina; Omar Parisi, del Frente Elegí Mendoza; Lautaro Jiménez, del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, y Mario Vadillo, del Partido Verde.

Pasadas las 18, una vez cerrados los comicios, el secretario de la Junta Electoral, Jorge Albarracín, indicó que la participación había superado a la de las PASO, cuando votó el 66% de los habilitados. "Creemos que estamos en un porcentaje de alrededor del 71%", informó Albarracín en diálogo con la prensa local.

Tras emitir su voto, el ex gobernador Cornejo expresó: "Es necesario que la Argentina cambie su orientación económica, que ha perjudicado a buena parte de los argentinos. Los instrumentos nacionales de política económica son muy relevantes en nuestras provincias". Y agregó: "Ese cambio de orientación económica que va a venir en la Argentina, que entiendo que va a ser irreversible porque hay una demanda social muy fuerte y va a repercutir bien en Mendoza, porque hay expectativas que esta elección sirva para elegir un buen gobierno para el contexto que viene".

También habló con la prensa después de votar Omar De Marchi, quien señaló que la campaña electoral fue "rara, porque apareció un espacio" como el suyo, que "pateó el hormiguero". Yo lo que creo es que Unión Mendocina no es un espacio político, sino es un grito de rebeldía a la quietud de la Mendoza actual, a la falta de respuestas, a la falta de soluciones, a que las cosas no funcionen", agregó.

Por su parte, Omar Parisi sostuvo que la campaña del Frente Elegí Mendoza "fue una campaña de propuestas y escuchar a los mendocinos". "Caminamos cinco veces la provincia. Yo no he fallado, he dado todo por el peronismo y recuperamos al peronismo histórico", aseguró el candidato, quien remarcó: "Yo no hago política hablando mal de nadie".

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri, quien perdió con Cornejo la interna para los comicios a gobernador, también dio su visión sobre las elecciones después de emitir su voto. "Hace unos meses cuando fueron las PASO de gobernador planteamos una serie de cuestiones que fueron tomadas por Cornejo y eso es muy bueno. Trabajamos en equipo porque en Cambia Mendoza compartimos los mismos valores, queremos lo mejor para la provincia", declaró.