Patricia Bullrich habló de su relación con el alcohol: "Todo el mundo toma una copa"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio del día en el que la demoraron por haber dado positivo al volante en un control de alcoholemia.

Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio en las elecciones 2023, se sinceró sobre su relación con el alcohol y recordó el día que fue demorada por haber dado positivo en un control de alcoholemia mientras manejaba, aunque se defendió y explicó por qué cree que se la cuestiona por ese tema.

"Dijeron de vos que tomás", señaló Chiche Gelblung al entrevistar a Bullrich en Crónica TV. En ese contexto, la candidata se defendió al responderle: "Vos me has visto toda la vida. Todo el mundo me vio toda la vida. ¿Alguna vez alguien me vio en cualquier lugar en un estado de borrachera? No".

Luego, la ex ministra de Seguridad se refirió a la ocasión en la que dio positivo en un control de alcoholemia mientras manejaba, cuando era diputada nacional en el año 2009. "Una vez me pararon y me dio 5,1", contó, para ser inmediatamente corregida por una voz detrás de cámara que señaló que en verdad no se trataba de esa cifra (que hubiera sido cercana al récord mundial) sino en verdad 0,51.

"0,5.1", reculó Bullrich, y continuó: "Me bardean por eso y es increíble, porque en un país como Argentina donde todo el mundo se toma una copa de vino, y el que no toma vino capaz toma cerveza, y el que no toma cerveza ahora está de moda tomar gin, o toma vodka o toma Aperol o Campari o Gancia o lo que se te ocurra".

"Tenés cultura alcohólica", le señaló Gelblung en ese punto, a lo que la candidata presidencial contestó: "Todo el mundo (tiene cultura alcohólica). Voy a un asado y la gente toma vino". Entonces, Bullrich volvió a referirse a su test de alcoholemia positivo al volante. "Lo que está claro es que si tomás no manejás. Yo había tomado una copa y desde ahí que me peguen... ¿A cuánta gente agarraron en eso? Muchos famosos", consideró.

"Me pegan a mí. ¿Sabés por qué? Porque no me pueden tirar ningún 'Chocolate' (por el caso Rigau), ningún barco de Insaurralde, ninguna corrupción. Entonces me tocan por un punto personal que es mentira", cerró Bullrich.