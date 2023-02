Parir la unidad: los nueve meses que le esperan a Rossi como Jefe de Gabinete

Sonaba hace meses para ocupar el lugar al que acaba de llegar. Aceptó apenas se lo propuso el Presidente e inmediatamente se juntó con Cristina Kirchner. Piensa ser uno de los ingenieros para mantener unido al Frente de Todos. No habrá grandes cambios en la jefatura de ministros que deja Manzur. "Acción rápida y con la impronta de Rossi. No hay mucho tiempo", afirman en su entorno.

Agustín Rossi finalmente llegó a la Jefatura de Gabinete. Como novedad: no va a sonar como posible reemplazo. Ahora ya lo es. El ex titular de la AFI era el primer nombre que surgía apenas dejaba su lugar un jefe de ministros. Sucedió cuando se fue Santiago Cafiero. Y pasó con Juan Manzur. Le esperan nueve meses de gestión. Tendrá como principal objetivo parir la unidad para que otra vez el Frente de Todos triunfe con un candidato o candidata y no permitir que tome la Casa Rosada la derecha argentina.

Aceptó este cargo apenas se lo propuso Alberto Fernández. No dudó un minuto. Y luego de esa reunión se fue a encontrar con la vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien tiene diálogo frecuente y tampoco lo perdió en medio de las tensiones que hubo entre ambos cuando Rossi tuvo que dejar el Ministerio de Defensa en 2021 para hacer campaña en Santa Fe, donde el kirchnerismo apoyó al gobernador Omar Perotti.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hace algunos meses, cuando se conoció que Manzur iba a dejar su cargo para irse a Tucumán, Rossi contó por qué cree que siempre es nombre puesto para reemplazar lugares en el gobierno del Frente de Todos. "Será porque tengo varios años en la política y, en general, en los lugares donde me ha tocado desempeñarme, me he desempeñado razonablemente", le respondió a El Destape Radio ese día. Llevaba semanas en la Agencia Federal de Inteligencia y, sí, ya sonaba como posible variante del tucumano.

Le esperan nueve meses de gestión donde ya empezó a delinear qué se viene. Antes de aparecer en el Museo del Bicentenario para jurar como jefe de ministros estuvo reunido con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con el Presidente en Casa Rosada. Y luego se quedó a solar con Alberto. El mandatario luego en un corto discurso dio pistas del objetivo primordial que le planteó a Rossi: ser el ingeniero de la unidad. "Sé que es alguien que, como yo, valora mucho la unidad de nuestro espacio y va a trabajar junto a mí para preservar esa unidad", dijo Fernández cuando le tomó juramento.

Esa unidad intentó quedar plasmada en su acto de asunción. Hubo kirchnerismo, con Wado, Carlos "Chino" Zannini y Carlos Castagneto (AFIP), albertismo, massismo, sindicalismo CGT y CTA, Derechos Humanos e integrantes del Movimiento Evita. Un reflejo de la unidad que el nuevo Jefe de Gabinete deberá preservar.

Rossi se despierta todos los días 5.45. "Es una bestia trabajando", destacaron desde su núcleo más cercano. Será un jefe de gabinete que llegará primero a la Casa Rosada. Tendrá poco tiempo y margen. Le tocará ser el jefe de gabinete de la campaña y de las elecciones y hasta podría ser el del tramo final de la gestión de Alberto si el mandatario no llega a su segundo tiempo.

Rossi en principio tendrá reuniones bilaterales mano a mano con cada ministro. Las quincenales que hacía Manzur con los líderes de cada cartera quedarán descartadas, por ahora. "Hay poco tiempo. Tenemos nueve meses nada más. Necesitamos acción rápida. El funcionamiento tendrá la impronta que siempre tuvo Agustín. También será así la comunicación. Con su estilo, que ya lo conocemos", anticiparon a El Destape desde el equipo del santafesino.

No habrá grandes cambios en Jefatura de Gabinete. "Los funcionarios seguirán siendo los mismos, los vamos a mantener en sus cargos, no hay tiempo de cambiar mucho. Cuando te acomodaste ya pasaron los nueves meses", explicaron a este portal. Juan Manuel Olmos seguirá como vicejefe de gabinete, como lo era con Manzur. Hoy él es el puente principal tendido entre Alberto y Cristina.

Un portazo ya hubo. Carmela Moreau, expareja de Rossi, renunció a su cargo de asesora de Jefatura de Gabinete de Ministros. Y se fue con críticas duras. "No hay una correcta comprensión de que el frente es un frente de todos. Creo que se ha privilegiado el sectarismo, el amiguismo y se han privilegiado decisiones caprichosas que no responden ni a la calidad de la gestión ni al rumbo político", dijo a los medios a su salida.

Como mi primer acto político, Rossi estará presente en una de las mesas del Partido Justicialista para definir la estrategia electoral. Y estará entre los albertistas. Está acompañado por el Canciller Santiago Cafiero, la ministra Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos. Con Alberto, ellos completan los cinco participantes de esa pata del Frente de Todos.

En El Destape, en una de sus primeras entrevistas, definió qué espera de la mesa que se viene y del futuro electoral del peronismo: “Todos los espacios se están preparando de la manera que consideran oportuna para ser competitivos electoralmente. Y el nuestro también. Es un comienzo y un camino que va a ir derivando en una serie de cuestiones que nos van a llevar a estar competitivos para las elecciones”.