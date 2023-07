Nuevo spot de Larreta para las elecciones 2023: la diferencia que marcó con Bullrich y las bases de su proyecto

El precandidato a Presidente de Juntos por el Cambio marcó cuál es la diferencia entre su proyecto de país y el de su rival en la interna, Patricia Bullrich. Un video con frases que definen el tono de su campaña.

En el nuevo spot para las elecciones 2023, el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, hace énfasis en su tono moderado en oposición a su contrincante en la interna -Patricia Bullrich- e insiste en “lograr cambios que se mantengan en el tiempo y que realmente le mejoren la vida a los argentinos”. En ese sentido, apuntó: "Creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja". Con un conjunto de palabras y frases buscó resumir cuáles son las bases centrales de su campaña presidencial.

En el video, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aparece en las recorridas que está haciendo por todo el país y es él mismo quien habla. El spot se llama "en esto creo" y es ese el verbo que usó para las frases que expresa en distintos tramos: "Creo en escuchar, antes que hablar", "Creo en hacer, después de escuchar", "Creo en construir y no en dinamitar", "Creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja" y "Creo en los equipos de trabajo y no en los liderazgos autoritarios". Frases con las que se diferencia no solo de Bullrich sino también del precandidato de la ultraderecha, Javier Milei.

Las palabras van acompañadas por distintas imágenes que quedaron plasmadas en la historia reciente de nuestro país, que dan cuenta de aquello con lo que Rodríguez Larreta disiente: como las protestas contra la reforma previsional de 2018. También, el precandidato eligió polarizar con la vicepresidenta de la nación, Cristina Kirchner, que no disputará ningún cargo en esta elección.

"Creo que en tiempos de crisis, están los que disfrutan echando nafta al fuego y estamos los que nos esforzamos para apagarlo. Creo en sumar a todas las personas de bien para cambiar nuestra historia de una buena vez", dice Larreta en el video. "Creo en trabajar, trabajar y trabajar. Creo que todos tienen que tener la tranquilidad de que cuando se estén yendo a dormir yo voy a seguir ahí, dejando la vida por y para cada uno de los que vivimos acá. Yo creo en el cambio, sí, pero no en cualquier cambio, creo en el cambio que nos va a cambiar la vida. Hagamos el cambio de nuestras vidas”, asegura.

Algunas de las palabras clave que se destacan a lo largo de la pieza audiovisual son: “Escuchar”, "hacer”, “construir en contraposición con dinamitar”, por ejemplo, en lo que se puede leer también como un contrapunto con su contrincante, Bullrich, que llama a "todo o nada" en su campaña bajo la consigna "la fuerza del cambio".

“Respeto -es otro de los conceptos-, a diferencia de los políticos que eligen insultar, y junto a distintas imágenes donde se distingue a la Vicepresidenta Fernández de Kirchner", señalaron desde el equipo de comunicación del funcionario aspirante a la vicepresidencia.

Así como también, “equipo” para mostrarlo acompañado por su compañero de fórmula y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales -señalado en las últimas semanas por la fuerte represión que desató en su provincia-; el candidato a gobernador; Diego Santilli, los precandidatos a diputados nacionales, Miguel Ángel Pichetto y Silvia Lospennato; el precandidato a senador, José Luis Espert; y precandidatos en la boleta de Ciudad de Buenos Aires, Lilita Carrió y Waldo Wolff, entre otros.

El spot, finalmente, cierra con una frase en referencia al "cambio" que el precandidato propone de cara a las elecciones de este año: “Yo creo en el cambio, sí, pero no en cualquier cambio”, afirma Rodríguez Larreta. “Creo en el cambio que nos va a cambiar la vida”, agrega y marca que "lo que hace la diferencia es el modo de hacer las cosas”.